Filippa K overgenomen door OJ Holding Sweden AB

Filippa K krijgt een nieuwe eigenaar. OJ Holding Sweden AB, het moederbedrijf van Oscar Jacobson, heeft Filippa K overgenomen van Novax. Dat meldt Oscar Jacobson in een persbericht. Filippa K blijft als zelfstandig label opereren binnen de groep, benadrukt het bedrijf. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Filippa K werd opgericht in 1993 en verkoopt zijn collecties via eigen winkels, online en geselecteerde retailers. De afgelopen twee jaar onderging Filippa K een transformatie, met veranderingen in de organisatie, het productaanbod en de merkpositionering. Het hoofdkantoor bevindt zich in Stockholm en het merk is internationaal actief, met een sterke focus op de Europese markt.

Filippa K: Van Novax naar OJ Holding Sweden voor verdere groei

Filippa K realiseerde in 2024 een omzet van 436 miljoen SEK (39,76 miljoen euro), maar sloot af met een verlies van 39 miljoen SEK (3,56 miljoen euro).

“Het was voor ons belangrijk dat een sterke eigenaar het merk zou voortzetten. Novax heeft de afgelopen jaren een nieuwe strategische koers ingezet, en de verkoop van Filippa K is onderdeel van die heroriëntatie,” verklaart Carl Johan Åkesson, investment manager bij Novax.

Marie Forssenius, CEO van Filippa K deelt: “We zijn blij met een nieuwe, ervaren eigenaar met diepgaande kennis van de sector en een scherp inzicht in Scandinavische mode. Oscar Jacobson heeft bewezen merken met een duidelijke identiteit en langetermijnvisie te kunnen bouwen. We kijken ernaar uit om samen de synergieën te verkennen die Filippa K verder kunnen versterken en de basis leggen voor verdere groei.”

Richard Woodbridge, CEO van Oscar Jacobson, vult aan: “Wij zijn zeer verheugd Filippa K te verwelkomen binnen de Oscar Jacobson-familie. Deze overname sluit naadloos aan bij onze langetermijnstrategie om zowel organisch als via zorgvuldig geselecteerde acquisities te groeien. Filippa K is een sterk modemerk met een minimalistisch design, een uitgesproken Scandinavische signatuur en een duidelijke toewijding aan verantwoorde productie – geheel in lijn met onze overkoepelende ambities. We kijken ernaar uit om Filippa K verder te ontwikkelen als merk dat stevig verankerd is in de Zweedse modewereld.”