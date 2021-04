FNV en VNO-NCW pleiten voor doortrekken steunmaatregelen tot eind 2021

FNV en VNO-NCW pleiten in een brief voor het doortrekken van de steunmaatregelen in huidige vorm tot zeker het einde van het jaar en het opzetten van een nationaal herstelplan. De twee organisaties zijn namelijk van mening dat alleen gezorgd kan worden van een krachtig herstel door middel van een nationaal herstelplan dat zich richt op de komende 2,5 jaar.

De twee organisaties hebben diverse punten opgenomen in de brief, waaronder het doortrekken van de huidige steunmaatregelen. Ook willen de twee dat ondernemers tien jaar gelegenheid krijgen om hun schulden aan de overheid gespreid terug te betalen. Daarnaast moet er een speciaal waarborgfonds komen voor mensen die in de coronacrisis in de schuldproblematiek terecht zijn gekomen. Het fonds kan de schulden overnemen waardoor de mensen meer tijd krijgen voor aflossing.

FNV en VNO-NCW pleiten voor fondsen om investeringen door bedrijven te stimuleren, een plaatsmaakregeling voor reorganiserende bedrijven zodat oudere werknemers plaats maken jongeren en dat er een nationaal jongeren-om-en-bijscholingsprogramma komt.

De twee organisaties richten zich ook op de overheid. Ze schrijven dat de komende 2,5 jaar niet bezuinigd moet worden en de lasten voor burgers en bedrijfsleven niet verzwaard moeten worden. Acute problemen bij uitvoerende overheidsinstanties en in het onderwijs, de zorg en veiligheid moeten worden aangepakt. Als laatste punt willen FNV en VNO-NCW dat Nederland duurzaam en eerlijk uit de crisis komt.