Focus Brands verwerft Reebok-licentie voor outerwear in Europa en het Verenigd Koninkrijk

Authentic Brands Group gaat een langdurig partnerschap aan met Focus Brands voor het ontwerpen, produceren en distribueren van Reebok’s bovenkleding, zo melden diverse media, waaronder FashionNetwork. Het gaat om Reebok-bovenkleding voor volwassenen en kinderen in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Focus Brands is de merklicentiedivisie van Hela Apparel Holdings PLC. Reebok is onderdeel van het Authentic Brands Group-portfolio. De eerste Reebok-collectie onder deze nieuwe samenwerking wordt in het vierde kwartaal van dit jaar gelanceerd, weet FashionNetwork. Reebok heeft in ieder geval producten zoals softshells, bonded fleeces en gewatteerde jacks in zijn bovenkleding-assortiment. Deze producten worden opnieuw verwacht in de nieuwe collectie.

Nu Reebok aan het portfolio van Focus Brands wordt toegevoegd, wordt de ‘eerste belangrijke mijlpaal’ voor Hela Group sinds de overname van het bedrijf in januari gemarkeerd.

“Ons team heeft de afgelopen drie jaar nauw samengewerkt met Authentic Brands Group als licentiepartner voor Nautica in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Deze overeenkomst met Reebok is een opwindende kans om onze relatie met het Authentic team verder te versterken en we kijken ernaar uit om Reeboks aanwezigheid in de bovenkledingcategorie te versterken door middel van een strategisch gestructureerd langetermijnplan, waarbij we gebruik maken van de productiemogelijkheden van de Hela Group”, aldus Ray Evans, CEO van Focus Brands, volgens FashionNetwork.