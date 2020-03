Foot Locker, Inc. ziet netto inkomen teruglopen in boekjaar 2019

Sport retailer Foot Locker, Inc. heeft in het boekjaar 2019 het netto inkomen zien teruglopen. Het bedrijf behaalde in 2018 nog een inkomen van 541 miljoen dollar (488,2 miljoen euro) terwijl dit afgelopen boekjaar afnam tot 498 miljoen dollar (449,4 miljoen euro), zo blijkt uit het jaarverslag.

Aan het einde van het boekjaar was de omzet 0,8 procent hoger als een boekjaar eerder. De omzet bereikte een niveau van 8,005 miljard dollar (7,2 miljard euro). Foot Locker, Inc. had in het vierde kwartaal te maken met een lagere vraag dan verwacht. De omzet liep in het kwartaal dan ook terug met 2,2 procent tijdens het laatste kwartaal van het boekjaar, aldus het verslag.

Richard Johnson, de CEO van Foot Locker, Inc. meldt dat het bedrijf positief is over de toekomst. “We zijn optimistisch en maken vooruitgang met onze strategische initiatieven en geloven dat we onze positie binnen de sneaker en jeugdcultuur zullen versterken en waarde zullen creëren voor onze aandeelhouders.”