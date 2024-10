Franse groep SMCP houdt omzet nagenoeg gelijk in derde kwartaal

Franse modegroep heeft in het derde kwartaal de omzet zien teruglopen met 0,8 procent. Na een dip in de omzet in de eerdere kwartalen van het boekjaar, blijft de omzet in het derde kwartaal dus nagenoeg gelijk, zo blijkt uit de financiële update.

De omzet komt neer op 292,6 miljoen euro. De merken Maje en Sandro laten allebei een bescheiden plus zien in het derde kwartaal, maar de overige merken (De Fursac en Claudie Pierlot) tonen een daling. De twee merken worden door SMCP samengepakt in de financiële update en er wordt voor de twee een omzetdaling van 13 procent genoemd.

Wie kijkt naar de diverse regio’s waarin de Franse groep met haar merken actief is - tonen ze op een na groei. De EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) is eindelijk thuisland Frankrijk overstegen wanneer gekeken wordt naar omzet. De twee liggen echter nog wel nek aan nek. Echter, in de APAC (Asia Pacific) wordt wel een daling van 18 procent getoond. In deze regio heeft SMCP dan ook een actieplan in gang gezet waarbij meerdere winkels zullen worden gesloten voor de optimalisatie van het winkelportfolio.

Het gehele boekjaar tot nu toe - dus de eerste drie kwartalen bij elkaar opgeteld - laat nog wel een omzetdaling van 3 procent zien. De omzet komt uit op 877,9 miljoen euro.

De financiële update van SMCP bevat alleen omzetcijfers. Winstcijfers of andere kerngetallen worden niet genoemd.