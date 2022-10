Franse groep SMCP noteert flinke omzet plus in derde kwartaal

Franse modegroep SMCP heeft in het derde kwartaal een flinke omzetplus genoteerd. Het bedrijf zag de omzet stijgen met 13,5 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet kwam hierdoor neer op 308 miljoen euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

In het derde kwartaal was de grootste plus te zien in geheel Amerika. Hier steeg de omzet met 29,9 procent naar een niveau van 49 miljoen euro. De EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zag een omzetplus van 21,4 procent waardoor een omzet van 98,6 miljoen euro werd behaald. Thuisland Frankrijk noteerde in het derde kwartaal een omzet van 99,1 miljoen euro dankzij een stijging van 11,9 procent. Alleen in de APAC (Asia Pacific) werd een daling genoteerd in de periode. De omzet kwam hier neer op 61,6 miljoen euro.

Wanneer de merken uit het portfolio van SMCP onder de loep worden gelegd, behaalde Sandro met 150,2 miljoen euro de meeste omzet. Het merk noteerde een stijging van 14,2 procent in het derde kwartaal. Bij Maje werd een stijging van 12,6 procent genoteerd en steeg de omzet naar 119,9 miljoen euro. De andere merken van SMCP, Claudie Pierlot en De Fursac, behaalden gezamenlijk een omzet van 38,3 miljoen euro dankzij een plus van 13,5 procent.

Over de eerste negen maanden van het huidige boekjaar werd zelfs een omzetplus van 20,5 procent behaald en een omzet van 873,8 miljoen euro.