G-III Apparel Group, Ltd verhoogt omzetprognose na positieve resultaten in eerste kwartaal

De omzet van G-III Apparel Group, Ltd, sinds kort eigenaar van het label Karl Lagerfeld , overtrof in het eerste kwartaal de eigen verwachtingen. De omzet steeg in de maanden februari, maart en april met 32,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kwartaalomzet kwam uit op 688,8 miljoen dollar (644,9 miljoen euro), zo is in een persbericht van het bedrijf te lezen. De nettowinst van het bedrijf was 30,6 miljoen dollar (28,7 miljoen euro) tegenover 26,3 miljoen dollar (24,6 miljoen euro) een jaar eerder.

De resultaten lagen volgens voorzitter en CEO Morris Goldfarb hoger dan de bovengrens van de kwartaalvoorspelling. “Consumenten zijn hun garderobes aan het opfrissen nu ze weer teruggaan naar hun werk en sociale activiteiten weer oppakken, met een groeiende vraag naar onze producten tot gevolg,” verklaart Goldfarb in het persbericht. G-III Apparel Group, Ltd is naast Karl Lagerfeld ook eigenaar van onder meer DKNY en Donna Karan. Alle drie de labels bieden sportief-zakelijke kleding die geschikt is voor zowel de werkvloer als voor uitjes.

Op basis van de resultaten heeft G-III Apparel Group, Ltd de verwachtingen voor het volledige boekjaar verhoogd. Het bedrijf voorspelt aan het einde van het jaar een netto-omzet van 3,24 miljard dollar (3,03 miljard euro) en een nettowinst tussen de 205 miljoen en 215 miljoen dollar (tussen de 191,9 miljoen en 201,3 miljoen euro) te kunnen opschrijven.