Galeria Karstadt Kaufhof komt met definitieve sluitingslijst: 61 winkels gaan dicht

Galeria Karstadt Kaufhof maakt definitief een einde aan het optimisme van Duitse burgemeesters en gemeenteraadsleden die hadden gehoopt ‘hun’ warenhuizen te kunnen behouden. Het sanerende warenhuis stelde een definitieve lijst op met te sluiten filialen, die vandaag werd gepubliceerd door Textilwirtschaft. Die lijst bezegelt ook het verdwijnen van banen in de desbetreffende winkels.

Sommige gemeenten en raadsleden waren tot op het laatste moment in touw om de warenhuizen in hun stad te redden. De stad Göppingen bood aan de renovatiekosten van het Karstadt Kaufhof-filiaal aldaar te financieren als het warenhuis zou blijven. In Berlijn staan demonstraties gepland voor het behoud van Karstadt Sports-winkels. In Düsseldorf loopt een handtekeningencampagne. Met het sluiten van de 61 winkels gaan dan ook bijna 5000 banen verloren.