Galeria Karstadt Kaufhof maakt doorstart

De Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, de laatste grote warenhuisgroep van Duitsland, krijgt een nieuwe kans: de herstructurering en isolventieprocedure zijn afgerond. De keten heeft ongeveer vierduizend banen en veertig winkels moeten schrappen, zo meldt nieuwsbureau DPA.

Galeria Karstadt Kaufhof kreeg begin april problemen nadat het in financiële crisis kwam vanwege de winkelsluitingen in verband met de corona-uitbraak. Daarna werd de insolventieprocedure gestart. Op dat moment gaf het bedrijf aan een verlies van 1 miljard euro te verwachten vanwege de pandemie. De schuldeisers hadden eerder al ingestemd met de insolventieprocedure van de bedrijfsleiding en zagen daarmee af van de vorderingen ter waarde van meer dan twee miljard euro.

In een interview met Bild am Sonntag zei GKK-baas Miguel Müllenbach zich in de toekomst meer te gaan richten op de digitalisering van zijn bedrijf en de online handel “enorm te gaan uitbreiden”.