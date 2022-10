Galeria Karstadt Kaufhof sluit boekjaar 20/21 af met driecijferig miljoen verlies

Warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof GmbH verkeert opnieuw in financiële problemen. Het bedrijf heeft enkele dagen geleden opnieuw staatssteun aangevraagd en kort daarvoor zijn reorganisatie-cao opgezegd. Concrete resultaten voor het boekjaar 2021/22, dat eind september eindigde, zijn nog niet beschikbaar, maar volgens het jaarverslag over het voorgaande jaar, dat maandag in het staatsblad is gepubliceerd, zal de retailer waarschijnlijk opnieuw diep in het rood staan.

Volgens het rapport behaalde de groep in het boekjaar 2020/21, dat eindigde op 30 september vorig jaar, een omzet van in totaal 2,11 miljard euro, een daling van 39 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De pure detailhandel kromp met 38 procent tot 1,85 miljard euro. De verkoopresultaten werden "sterk beïnvloed" door de gevolgen van de Covid 19-pandemie en "bleven ver achter bij de verwachtingen", gaf het bedrijf toe.

Daarmee gleed de retailer diep in de verlieszone: het nettoverlies over het jaar bedroeg 622,6 miljoen euro. Voor het boekjaar 2021/22, ten tijde van de afronding van het verslag op 21 februari, verwachtte het management een "aanzienlijke stijging van de omzet" als gevolg van lagere pandemiegerelateerde beperkingen, maar ook verdere hoge verliezen: "negatieve EBITDA en een nettoverlies in de lage tot midden driecijferige miljoen en een overeenkomstige impact op het eigen vermogen" worden verwacht.

Destijds waren de extra lasten van de gevolgen van de Russische aanval op Oekraïne en de snel stijgende energieprijzen echter nog niet te voorzien. Volgens een bericht van de Deutsche Presse-Agentur (dpa) hadden deze factoren "de onderneming aanzienlijk teruggezet in haar aanvankelijk veelbelovende herstructureringsinspanningen", gaf CEO Miguel Müllenbach enkele dagen geleden toe in een brief aan de werknemers. De retailgroep, die bezig is met de uitvoering van zijn hervormingsprogramma "Galeria 2.0", bevindt zich nu "opnieuw in een bedreigende situatie", citeerde het agentschap uit de brief van de CEO.

Galeria Karstadt Kaufhof Gmbh is niet alleen de eigenaar van diverse Duitse ketens, het bedrijf is ook de eigenaar van Inno in België. Vandaag meldde Inno nog in een persbericht dat het bedrijf het boekjaar dat eind september dit jaar eindigde met een ebitda van meer dan tien miljoen zal afsluiten.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.