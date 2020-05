Galeria Karstadt Kaufhof sluit mogelijk tachtig winkels

Het Duitse Galeria Karstadt Kaufhof wil mogelijk tachtig winkels sluiten, zo blijkt uit het voorlopige herstructureringsplan. Op dit moment heeft de keten nog 170 winkels, dus het gaat om iets minder dan de helft van de vestigingen, zo meldt Textilwirtshaft.

Ook bericht Duitse media over het schrappen van 10 procent van de banen bij het bedrijf. Galeria Karstadt Kaufhof heeft op dit moment 28.000 medewerkers. Deze nummers komen naar voren uit een brief van het management aan medewerkers die inmiddels in handen is van diverse Duitse media.

Galeria Karstadt Kaufhof vroeg op 1 april al bescherming tegen crediteuren aan. De procedure betekent dat het bedrijf met een reorganisatieplan moet komen, waar nu dus de eerste details langzaam bekend van worden. Het bedrijf is niet alleen het moederbedrijf van de winkels van Karstadt en Galeria Kaufhof maar ook van het Belgische Galeria Inno. Wel effect de procedure op de Belgische filialen zal hebben is op dit moment niet duidelijk.