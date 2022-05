Gap Inc. draait verlies in Q1 maar heeft vertrouwen in de toekomst

Gap Inc., het moederbedrijf van onder andere Old Navy, Gap, Banana Republic en Athleta, behaalde in Q1 van 2022 een omzet van 3,5 miljard dollar (3,3 miljard euro), zo blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Dit is een krimp van dertien procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gap Inc. draaide hiermee 197 miljoen dollar (184 miljoen euro) operationeel verlies. Netto kwam het verlies uit op 162 miljoen dollar (151 miljoen euro).

De totale verkopen van het modehuis daalden met dertien procent ten opzichte van vorig jaar (zeventien procent online en tien procent in de fysieke winkels). De daling wordt onder andere toegewezen aan moeilijkheden bij Old Navy, het grootste merk dat onder de groep valt. Ook worden de sluiting van winkels en de overgang naar een ‘partnership model’ binnen de Europese markt als redenen genoemd.

Bij Old Navy daalden de verkopen met negentien procent het sterkst. Deze krimp wordt in het rapport onder andere toegeschreven aan vertragingen in bevoorrading. Desondanks blijft Old Navy met een omzet van 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro) nog steeds het grootste merk in het Gap Inc. portfolio. De omzet van Gap, het twee na grootste merk in het portfolio, kromp met elf procent naar 791 miljoen dollar (738 miljoen euro). De oorzaak zou hier liggen bij de inflatie, corona lockdowns en een gedaalde vraag naar Gap producten in China. Banana Republic en Athleta maakten beide een omzetgroei door, respectievelijk 24 procent naar 482 miljoen dollar en vier procent naar 360 miljoen dollar.

Gap Inc.’s CEO Sonia Syngal deelt ondanks de resultaten vertrouwen te hebben in de toekomst van het modehuis: “Hoewel we teleurgesteld zijn dat de resultaten onder de verwachtingen zijn, hebben we vertrouwen in ons vermogen om de tegenwind het hoofd te bieden en de Old Navy-activiteiten te stabiliseren, zodat we vooruitgang kunnen blijven boeken met onze langetermijnstrategie.”

Over het komende jaar deelt financieel directeur en vise president Katrina O’Connell dan ook: "We verwachten dat onze prestaties in de tweede helft van het jaar licht zullen verbeteren en dat deze verbetering zal versnellen naarmate we het boekjaar 2023 ingaan. We zijn ervan overtuigd dat onze langetermijnstrategie de juiste is en we nemen stappen om onze merken, ons platform en onze mensen te positioneren om te profiteren van de aanzienlijke kansen die voor ons liggen."

Het bedrijf blijft tevens vasthouden aan de plannen om 30 tot 40 winkels voor zowel Old Navy als Athleta te openen. Daarnaast zullen zij volgens een eerder opgezet plan 350 bestaande winkels sluiten.