Geen doorstart voor Moost Wanted B.V.

Nederlands modebedrijf Moost Wanted B.V. van Moost & The Muse by Moost Wanted maakt geen doorstart. Dit is te lezen in het eerste faillissementsverslag van het bedrijf. Het bedrijf produceerde kleding en sieraden zowel voor eigen verkoop als wholesale. Het bedrijf werd in november failliet verklaard.

In het verslag wordt als reden voor het faillissement opgegeven: “Het vrijwel volledig wegvallen van de vraagzijde ten gevolge van Covid19 enerzijds en stijgende kosten, onder meer aan rente ten behoeve van benodigde financiering om, anderzijds. Ondanks dat fors is gesneden in de kosten en ondanks acties om de omzet te verhogen is Moost Wanted door tegenvallende resultaten niet langer levensvatbaar.”

Oprichter Marinka Oostveen schreef eerder al op de website van Moost Wanted iets van dezelfde strekking. “Helaas kregen we te maken met uitdagingen waar we geen controle over hadden [...] Ondanks onze inzet konden we het schip niet meer in de juiste richting sturen.”