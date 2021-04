Geen nieuwe deal tussen Nike en Bryant

De erven van wijlen Kobe Bryant hebben de deal met schoenengigant Nike niet verlengd, zo blijkt berichtgeving van internationale media, waaronder Complex. De laatste sneakerdeal tussen Bryant en Nike liep af op 13 april 2021.

Nike heeft het komende jaar nog verschillende Kobe-sneakers op de planning staan. Dit zouden mogelijk de laatste kunnen zijn. Nike bood Bryants weduwe Vanessa Bryant en de erven van Kobe Bryant een nieuwe deal aan, maar het aanbod voldeed niet aan de verwachtingen van de erven, meldt ESPN.

Bryant sloot, in het begin van zijn professionele carrière, in 1996 een deal met Adidas. In 2003 stapte hij over naar Nike. De wereldberoemde basketballer werd een van de belangrijkste Nike-endorsers en bracht meer dan elf kenmerkende sneakers uit. De schoenengigant bleef na Bryant’s pensionering Nike Kobe Bryant-sneakers uitbrengen. Nadat Bryant overleed in januari 2020, bracht Nike een commercial uit die een eerbetoon was aan Bryant, volgens Nike ‘een geliefd lid van de Nike-familie’. In de maanden daarna verkochten de Bryant-sneakers van Nike razendsnel: de paginareviews voor Nike Kobe Bryant-sneakers stegen na zijn overlijden met 733 procent.

De laatste Nike Kobe-lancering was een exclusieve aanvulling van de ‘Grinch’ Kobe 6- een schoen uit 2010 die in december 2020 voor het eerst terugkwam. Op de dag van het vijftigste jubileum van Bryant’s laatst NBA-wedstrijd, 13 april 2021, werd een beperkt aantal van deze schoenen beschikbaar gesteld via de Nike’s SNKRS-app, zo is te lezen in de berichtgeving van Complex.

Vanessa Bryant reageert -in berichtgeving van CBS-Sports- op de mislukte deal: “Kobe en Nike hebben een van de mooiste basketbalschoenen aller tijden gemaakt. De schoenen zijn gedragen en aanbeden door fans en atleten over heel de wereld. Ik hoop dat Kobe’s fans zijn producten nog altijd kunnen kopen en dragen. Daar zal ik voor blijven vechten.”

Ook Nike reageert via een verklaring: “Kobe Bryant was een belangrijk onderdeel van Nike’s diepe band met de consument. Hij duwde ons vooruit en maakte iedereen om hem heen beter. Hoewel onze contractuele relatie is beëindigd, blijft hij een zeer geliefd lid van de Nike-familie.”

Zoals het er nu uitziet, zullen Nike en de erven van Bryant geen akkoord geven op een nieuwe deal. De verwachting is dat de markt voor Bryants sneakers zal stijgen en verkoopprijzen een recordhoogte zullen bereiken, aldus Complex.