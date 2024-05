Geox SpA verlaagt omzetverwachting, eerste kwartaal ‘complex en onzeker’

Het Italiaanse schoenenbedrijf Geox SpA, bekend van zijn lichte waterdichte ontwerpen, stelt zijn vooruitzichten voor het hele jaar bij naar beneden. Dit komt mede door de tegenvallende omzet van wholesale, dat goed was voor meer dan de helft van de omzet van de groep, zo laat het bedrijf weten via een persbericht.

Geox SpA noteert in het eerste kwartaal van 2024 een omzet van 193,6 miljoen euro. In het persbericht deelt Enrico Mistron, sinds maart CEO, dat dit een omzetdaling is van 13,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Mistron vindt de resultaten teleurstellend, omdat het bedrijf vorig jaar ‘zeer positief’ presteerde.

De omzet gegenereerd van wholesale, dat goed was voor 55,2 procent van de gehele omzet van de groep, is met 21,6 procent gedaald. De inkomsten uit groothandelskanalen in vrijwel alle regio's waar het bedrijf actief is daalden ook. In het Midden-Oosten het meeste, als gevolg van “geopolitieke spanningen en het uitbreken van het Israëlisch-Palestijnse conflict,” aldus het verslag.

De eerste maanden van 2024 waren ‘complex en onzeker,’ aldus CEO Mistron. Omdat de cijfers van het eerste kwartaal zo tegenvallen, verlaagt het bedrijf haar verwachtingen voor het gehele jaar. De CEO sluit af met het nieuws dat Geox een nieuw strategisch plan voor 2025-2027 aan het opstellen is dat dit boekjaar wordt gepresenteerd.