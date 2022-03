Gerry Weber Group behaalt klimaatneutraliteit op hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de Duitse Gerry Weber Group is nu helemaal klimaatneutraal, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Dit is een jaar eerder dan gepland en het doel was een van de belangrijkste medium termijn duurzaamheidsdoelen van de groep.

Het hoofdkantoor in Halle/Westphalia is klimaatneutraal door meerdere maatregelen. Zo heeft de herstructurering van de groep onder andere effect op de energieconsumptie van het hoofdkantoor. Sinds 2016 is het energiegebruik daardoor al met 30 procent afgenomen. De resterende emissies worden gecompenseerd door een samenwerking met de start-up Planted, zo is te lezen in het persbericht. Planted plant elke maand bomen en garandeert klimaat-stabiele gemixte bossen in Duitsland, aldus de website van de start-up.

CEO Angelike Schindler-Oberhaus meldt dat het bedrijf nu werkt aan het verder terugbrengen van de uitstoot. De volgende stap is het bereiken van klimaatneutraliteit in de gehele Duitse tak van het bedrijf, of zelfs in het gehele bedrijf, aldus de CEO in het persbericht.