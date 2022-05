Gerry Weber verliest helft aandelenkapitaal, maar ‘bedrijfsactiviteiten worden niet beïnvloed’

Gerry Weber International AG heeft in boekjaar 2021 de helft van het aandelenkapitaal verloren. In totaal gaat het om een bedrag van 5,1 miljoen euro. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht, waarmee het vooruitloopt op de publicatie van de geauditeerde jaarcijfers.

Gerry Weber International AG spreekt van een ‘puur boekhoudkundig effect’ dat de bedrijfsactiviteiten van de groep niet zal beïnvloeden. Mede door de staatssteun die het vorig jaar ontving is de liquiditeit van de groep ‘stabiel’, zo wordt in het persbericht benadrukt.

Het verlies werd volgens Gerry Weber International AG onder meer veroorzaakt door het verlies van 29,4 miljoen euro bij dochterbedrijf Gerry Weber Retail Gmbh dat naar het moederbedrijf werd overgedragen. Ook werd een aantal afschrijvingen aangepast als gevolg van lagere winstverwachting bij zowel moeder- als dochterbedrijf.

De verliezen van Gerry Weber Retail Gmbh zijn volgens de groep ‘niet alleen toe te schrijven aan de sluiting van winkels als gevolg van de Covid-19-pandemie’, maar ook aan ‘voorzieningen voor dreigende verliezen bij individuele winkels’ en ‘een negatief effect van de fusie van TB Fashion GmbH met Gerry Weber Retail Gmbh’. Die ontwikkelingen zorgden respectievelijk voor een min van 10,1 miljoen euro en een min van 6,4 miljoen euro op de jaarrekening.

De publicatie van de geauditeerde jaarcijfers stond gepland op 29 april, maar de publicatiedatum is verschoven naar 30 mei 2022.