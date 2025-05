Golden Goose omzet stijgt met 12 procent in Q1 2025

Golden Goose S.p.A heeft het eerste kwartaal van 2025 afgesloten met een netto-omzet van 164,5 miljoen euro, een stijging van 12 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. De direct-to-consumer-netto-omzet steeg met 19 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024 en vertegenwoordigde 76 procent van de totale netto-omzet (tegenover 71 procent in het eerste kwartaal van 2024).

Blue Pool Capital heeft strategisch minderheidsbelang in Golden Goose

Silvio Campara, algemeen directeur van de Golden Goose-groep, benadrukt in een verklaring: “We zijn erg trots op de resultaten die we in het eerste kwartaal van 2025 hebben behaald. Deze resultaten bevestigen een groei met dubbele cijfers, wederom gestimuleerd door de uitzonderlijke prestaties van het direct-to-consumer kanaal. Hoewel we ons bewust zijn van de kracht van ons merk, blijven we alert op de ontwikkelingen in het geopolitieke en economische landschap. We zijn dankbaar en geïnspireerd door de voortdurende steun van onze ‘golden family’ en de community.”

Eind januari heeft Blue Pool Capital, een family office en investeringsmaatschappij gevestigd in Hongkong, een strategisch minderheidsbelang in de groep verworven.

Aan het einde van het kwartaal had Golden Goose wereldwijd 218 eigen winkels, dankzij drie nieuwe openingen. Bij de belangrijkste vernieuwingen horen een tijdelijke winkel in The Corner Shop van het Londense warenhuis Selfridges, een pop-up in Manilla (de hoofdstad van de Filipijnen) met het bloemrijke Fioreria Golden-concept, en een nieuwe belevingswinkel in de hippe wijk Meatpacking District in New York.

Het concern heeft, zo staat in de nota, ook de positionering versterkt met nieuwe initiatieven om de band met de community van het merk te verstevigen. Hieronder valt de toetreding van de tennissers Jasmine Paolini en Zizou Bergs, en de padel-iconen Marta Ortega en Juan Lebrón als wereldwijde merkambassadeurs.

Het merk vierde ook de Super-Star sneaker met een campagne met Jane Fonda, een bekroonde actrice, activiste en cultureel icoon. Ten slotte werden twee limited editions van de Super-Star, ontworpen door Jackson Yee, gelanceerd voor de APAC-markt.