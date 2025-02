Gore-Tex-moederbedrijf aangeklaagd wegens 'greenwashing'

Het Amerikaanse WL Gore & Associates (Gore), het moederbedrijf van Gore-Tex, krijgt te maken met een collectieve rechtszaak (class-action-rechtszaak) waarin wordt gesteld dat het bedrijf bewust het voortdurende gebruik van milieugevaarlijke PFAS in bepaalde producten verzwijgt. Advocatenkantoor Hagens Berman heeft de zaak aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Washington. Volgens de aanklacht misleidt Gore consumenten door termen als ‘toegewijd aan duurzaamheid’ en ‘milieuvriendelijk’ te gebruiken, terwijl de producten schadelijke “forever chemicals” bevatten.

De rechtszaak beschuldigt Gore ervan niet openbaar te maken dat Gore-Tex-stoffen tijdens gebruik en productie PFAS in het milieu en de watervoorziening lozen. “Gore’s greenwashingcampagne geeft consumenten het idee dat het bedrijf vooroploopt in duurzame productieprocessen, terwijl het in werkelijkheid nog steeds PFAS gebruikt in de productie van Gore-Tex-stoffen,” aldus de aanklacht.

Hoewel Gore-Tex in 2021 een nieuwe “PFAS-vrije” samenstelling introduceerde voor zijn membranen, produceert en distribueert het bedrijf nog steeds stoffen met een ePTFE-membraan en een PFAS-gebaseerde waterafstotende coating, meldt Hagens Berman. Gore heeft eerder beloofd om tegen herfst 2025 al zijn ePTFE-membranen te vervangen door ePE, maar tot die tijd blijven veel producten de eerdere behandeling met PFAS ondergaan.

Volgens de advocaten was Gore al lange tijd op de hoogte van de schadelijke milieu-impact van PFAS, maar bleef het bedrijf desondanks volhouden dat zijn producten, inclusief die met PFAS, “niet-toxisch en veilig voor de gebruiker” zijn en geen milieugevaar vormen.

Deze zaak is een van de vele rechtszaken tegen de textielfabrikant over het gebruik van PFAS in het productieproces. Consumenten die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2024 Gore-Tex-producten hebben gekocht, kunnen mogelijk deelnemen aan de class-action en worden aangemoedigd om contact op te nemen met Hagens Berman om hun geschiktheid te controleren.