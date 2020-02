Groei in alle markten drijft omzet Hermès op in fiscaal 2019

Modehuis Hermès rapporteert over fiscaal jaar 2019 een omzet van 6,88 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 15 procent. De nettowinst groeide met 9 procent naar 1,53 miljard euro en het bedrijfsresultaat kwam 13 procent hoger uit op 2,34 miljard euro. Dat blijkt uit het vanochtend gepubliceerde jaarrapport van Hermès.

In de laatste drie maanden van het boekjaar realiseerde het luxemerk een omzetgroei van 13,4 procent naar 1,87 miljard euro.

“Hermès heeft dit jaar uitstekende prestaties gerealiseerd, leunend op een evenwichtige groei in alle productcategorieën en in alle geografische gebieden,” verklaart Axel Dumas, uitvoerend voorzitter van Hermès, in het rapport. “Dit goede momentum wordt ondersteund door ons vakmanschap, de integratie van het distributienetwerk, de creativiteit en dankzij het talent en de inzet van alle dames en heren van Hermès,” aldus Dumas.

De omzet uit Hermès’ retailactiviteiten groeide in het boekjaar met 13 procent, aangedreven door verbeterde prestaties in alle markten en verschillende winkelopeningen. Hermès realiseerde met 18 procent de grootste omzetgroei in Azië, met uitzondering van Japan. Deze groei is volgens het modehuis te danken aan goede prestaties in China en enkele Zuid-Aziatische landen, evenals de uitrol van de e-commerce in Singapore en Maleisië. De omzet in Japan steeg met 8 procent. In de regio Amerika noteerde Hermès een omzetstijging van 12 procent, onder meer te danken aan winkelopeningen in New York en Honolulu.

In thuismarkt Frankrijk kwam de omzet van Hermès 8 procent hoger uit. Hetzelfde geldt voor de rest van Europa, met name te danken aan goede prestaties in Groot-Brittannië en Italië.

Wat betreft productcategorie, rapporteerde Hermès de grootste groei in de secties Ready-to-Wear & Accessories (17 procent) en Jewellery (20 procent). Daarnaast groeide de omzet uit de Leather Goods & Saddlery-sectie met 11 procent, en die uit de Watches-sectie met 12 procent. Hermès’ Silk & Textiles-divisie groeide met 7,5 procent.

Hermès beschikt momenteel over honderden winkels wereldwijd, en had aan het einde van fiscaal 2019 ruim 15.000 mensen in dienst.

Beeld: Hermes Menswear FW20, Backstage by Geordie Wood, eigendom Hermès