Groei in alle regio’s drijft omzet LVMH in 2019

De Franse luxegroep LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton rapporteert een “recordjaar”. De omzet van het bedrijf kwam in fiscaal 2019 uit op 53,7 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De winst uit terugkerende activiteiten steeg met 15 procent naar 11,5 miljard euro, meldt het bedrijf. Het operationele marge kwam uit op 21,4 procent.

“LVMH beleefde opnieuw een recordjaar, zowel qua omzet als winst. De wenselijkheid van onze merken, de creativiteit en kwaliteit van onze producten, de unieke ervaring voor onze klanten en het talent en de inzet van onze teams zijn sterke punten van de groep. Deze hebben wederom het verschil gemaakt,” zegt Bernard Arnault, CEO en voorzitter van LVMH, in een verklaring. Arnault vervolgt: “Naast de vele successen van onze maisons, zijn hoogtepunten van het jaar de komst van de hotelgroep Belmond, de samenwerking met Stella McCartney en de overeenkomst met het prestigieuze sieradenhuis Tiffany & Co.”

De Fashion & Leather Goods-divisie van de luxegroep noteerde een omzet van 22,2 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 17 procent. De groei is volgens het bedrijf te danken aan goede resultaten vanuit Louis Vuitton en Christian Dior, en de uitrol van het nieuwe winkelconcept van Céline. De omzet van de Watches & Jewelry-divisie groeide met 3 procent naar 4,4 miljard euro. In deze divisie was de overname van juwelier Tiffany & Co de drijvende kracht, zo meldt de groep. Daarnaast presteerde Bulgari goed. De Perfumes & Cosmetics-divisie boekte een omzetstijging van 9 procent naar 6,8 miljard euro, te danken aan “het opmerkelijke momentum van de grote merken, met name Dior, Guerlain en Givenchy”. De Selective Retailing-divisie realiseerde een omzetgroei van 5 procent naar 14,8 miljard euro, te danken aan een sterke groei in de regio’s Azië en het Midden-Oosten. “Online verkoop groeide snel over de hele wereld. Het distributienetwerk bleef groeien met ruim honderd nieuwe winkels en de renovatie van flagshipstores in Dubai, New York en Parijs,” aldus LVMH.

Wat betreft regio, rapporteert LVMH groei in alle geografische gebieden. “Europa en de Verenigde Staten zagen realiseerden een groei gedurende het jaar, evenals Azië, en dat onlangs de moeilijkheden in Hong Kong in de tweede helft van het jaar,” aldus de Franse groep.

In het vierde kwartaal kwam LVMH’s omzet uit op 15,3 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. Het bedrijf verwacht in het huidige boekjaar zijn “groeimomentum” voort te kunnen zetten, “ondanks de onzekere geopolitieke context”.

Beeld: Dior