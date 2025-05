Groene claims: Twintig consumentenwaakhonden schrijven open brief naar mode- en textielsector

De brief is te lezen op de website van International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). Onder de ondertekenaars bevinden zich de consumentenwaakhonden uit onder andere Nederland, Zweden, Noorwegen, Turkije, Spanje, Polen, Frankrijk en Hongarije.

Met de brief hopen de waakhonden dat de standaard verhoogd wordt wanneer het gaat om het maken van groene claims. “Nationale wetten kunnen verschillen, maar deze brief benadrukt dat dezelfde basisprincipes gelden voor bedrijven in vele verschillende landen.”

Internationale waakhonden kruipen in de pen tegen greenwashing

Deze basisprincipes zijn; zorgen dat claims eerlijk, helder en accuraat zijn, genoeg bewijs hebben om de claim te ondersteunen, het gebruik van vage en algemene termen vermijden en niet gaan over toekomstige wensen maar focussen op maatregelen die al genomen zijn om doelen te behalen.

Verder is in de brief te lezen dat de waakhonden oproepen zelfgemaakte certificaten te vermijden. “ICPEN leden hebben een toename gezien van milieu-labels die zijn gemaakt door het bedrijf zelf of externe partijen. Certificaten moeten een accurate indruk geven van het milieueffect van het product. Is dit niet het geval, dan is het gebruik van zo’n label een misleidende claim.” ICPEN geeft ook aan dat certificaten soms gebruikt worden voor marketing van een geheel product, terwijl het certificaat maar geldig is voor een gedeelte van het product.

Er wordt ook kritiek geuit op het gebruik van een ‘duurzaam’-filter in webshops. Omdat de voorwaarden van deze filter vaak niet duidelijk zijn, kunnen consumenten de indruk krijgen dat producten beter zijn dan ze zijn. ICPEN raadt bijvoorbeeld aan om de filter om te zetten naar specifieke certificaten of naar bijvoorbeeld ‘minstens 50 procent gerecycled materiaal’.

ICPEN en de ondertekenaars van de brief geven aan open te staan voor gesprekken met merken en belanghebbenden die de inhoud van de brief willen bespreken.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de Green Claims Directive. De exacte wetgeving wordt nog aangescherpt en gaat op zijn vroegst pas in per 2027. Misleidende milieuclaims worden met de Green Claims Directive aangepakt en de EU wijst nationale waakhonden aan om te handhaven. Blijkt een bedrijf in overtreding met de richtlijnen, dan kan er een boete van minimaal vier procent van de jaarlijkse omzet worden opgelegd.