Grootste modebedrijven boeken weinig vooruitgang in duurzaamheid

Parijs - De grootste bedrijven in de modebranche boeken weinig vooruitgang bij het nakomen van hun beloften om hun ecologische en sociale impact te verbeteren, zo blijkt uit een duurzaamheidsrapport dat maandag is gepubliceerd.

Het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van het tijdschrift Business of Fashion, ‘The Sustainability Index’ de eerste directe vergelijking tussen topbedrijven in de modesector, toonde aan dat de grote spelers vaak ver achterbleven bij hun ambities over duurzaamheid. Dat meldt persbureau AFP.

"De wereldeconomie heeft tien jaar de tijd om een catastrofale klimaatverandering te voorkomen en een dringende plicht om het welzijn van werknemers te verbeteren," aldus het rapport, dat werd samengesteld door een panel van duurzaamheidsdeskundigen uit uit de hele wereld. "De tijd dringt en alleen de ambitie uitspreken om te veranderen is niet goed genoeg."

Het rapport beoordeelde de 15 grootste modebedrijven op zes gebieden: transparantie, uitstoot, water en chemicaliën, materialen, rechten van werknemers en afval.

Niet één bedrijf scoorde meer dan 50 op 100, waarbij het Zwitserse Richemont en het Amerikaanse Under Armour het slechtst scoorden met respectievelijk 14 en 9 punten in totaal. Zij hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar vanuit AFP. De best presterende bedrijven waren het Franse luxehuis Kering en Nike, die 49 en 47 punten scoorden.

"Veel van de grootste modebedrijven weten nog steeds niet of maken niet bekend waar hun producten vandaan komen, en hoe verder je in de toeleveringsketen gaat, hoe ondoorzichtiger de zaken worden," aldus het rapport. "Dat maakt uitbuiting en schendingen van de mensenrechten mogelijk en bemoeilijkt met het meten van de milieu-impact van de industrie."

'Het werkt gewoon niet'

Uit een onderzoek van de VN-alliantie voor duurzame mode uit 2019 bleek dat mode de op een na grootste verbruiker van water was, en verantwoordelijk voor acht tot tien procent van de wereldwijde koolstofuitstoot - "meer dan alle internationale vluchten en zeescheepvaart samen".

Volgens de nieuwe duurzaamheidsindex hebben veel bedrijven doelstellingen om de uitstoot te verminderen, maar weinig informatie over hoe zij daarmee omgingen. Drie bedrijven - Richemont, Under Armour en LVMH - hadden zelfs helemaal geen doelstellingen, aldus de index.

Minder dan de helft van de bedrijven bleek duidelijke doelstellingen te hebben voor het verminderen van het gebruik van water en gevaarlijke chemicaliën, en slechts vier hadden een tijdgebonden doelstelling om op olie gebaseerd polyester - de meest gebruikte stof ter wereld - te vervangen door gerecyclede alternatieven.

De slechtste resultaten werden behaald op het gebied van afval, waarbij in het rapport een recente studie van de Ellen MacArthur Foundation wordt aangehaald waaruit blijkt dat 40 miljoen ton textiel elk jaar naar stortplaatsen of verbrandingsovens wordt gestuurd. "Bedrijven praten meer over circulariteit dan dat ze het omarmen," stond er. De scores op het gebied van werknemersrechten waren ook niet best.

"We zitten al meer dan tien jaar vast aan de huidige stand van zaken en het discours loopt nog steeds ver voor op de actie," stelt Anannya Bhattacharjee van de Asia Floor Wage Alliance in het rapport.

"Het maakt niet uit hoeveel comités er in fabrieken worden samengesteld, dat werkt gewoon niet," voegde ze eraan toe. "Toezeggingen over een leefbaar loon zijn zinloos als de inkoopprijzen de kosten van leefbare lonen niet dekken."

Desalniettemin was het rapport constructief van toon en niet bedoeld om individuele bedrijven te straffen of te prijzen, maar eerder om innovatie aan te moedigen.

"Duurzaamheid is groter dan één merk, leverancier of retailer. We moeten met zijn allen samenwerken," schreef een van de auteurs, Edwin Keh, van het Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.