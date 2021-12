‘Grootste webshops van Nederland niet goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden’

Bij een aantal van de grootste webshops van Nederland is het moeilijk bestellen voor wie blind of slechtziend is. Dat blijkt uit onderzoek van Twinkle. Het digitale magazine onderzocht de vijftien grootste webwinkels uit de Twinkle100 in samenwerking met internetbureau Level Level. Bij acht van die vijftien webshops bleek het als blinde helemaal niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

De kernvraag in het onderzoek van Twinkle en Level Level was of bezoekers die alleen een toetsenbord of schermlezer gebruiken op de betreffende webshop een bestelling kan doen. Dat bleek bij de webshops van Zalando, About You, Hema, De Bijenkorf, Wehkamp, Ikea, Jumbo en Mediamarkt niet het geval. Apple en H&M kwamen als beste uit de test: zij haalden een cijfer hoger dan een acht. Bij deze bedrijven zijn alle stappen voor blinden en slechtzienden het makkelijkst te doorlopen.

Het grootste probleem in de toegankelijkheid van webshops wordt veroorzaakt door interactieve panelen en pop-ups die niet te bereiken zijn met een toetsenbord of onleesbaar zijn voor de schermlezer. Ook is er soms sprake van knoppen die voor zienden een duidelijke boodschap geven, maar die de schermlezer niet kan vertalen.

Webshops moeten inhaalslag maken voor 2025

Het onderzoek van Twinkle werd gedaan in het kader van veranderende wetgeving op het gebied van toegankelijkheid. In 2025 wordt er in Europa de European Accessibility Act van kracht, die stelt dat alle bedrijven met tien of meer werknemers en een omzet van meer dan 2 miljoen euro hun websites voor iedereen toegankelijk moeten maken.

Volgens Rian Rietveld, onderzoeker bij Level Level, krijgen webdevelopers tijdens hun opleiding nog te weinig kennis en ervaring mee over toegankelijkheid van websites. “Zij komen daardoor van school zonder de wetenschap dat er mensen zijn die een website op een andere manier gebruiken dan met een muis,” zo zegt Rietveld in een artikel van Twinkle. “Doordat ze die kennis op school al niet meekrijgen, komt het bewustzijn ook niet bij de bedrijven waarvoor ze gaan werken.”

Meerdere bedrijven reageerden al op het onderzoek. “We erkennen de mogelijkheid om ook de benoemde doelgroep met een beperking beter te servicen,” aldus Wehkamp tegenover Twinkle. “We nemen de suggesties dan ook ter harte en gaan bekijken hoe we de toegankelijkheid voor deze doelgroep kunnen verbeteren.” Hema zegt bezig te zijn met een ‘inhaalslag’ om de webshop toegankelijker te maken.