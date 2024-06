Grote modemerken steunen het Future Supplier Initiative voor CO2-vermindering

Bestseller, Gap Inc, H&M Group en Mango steunen het Future Supplier Initiative (FSI), een nieuw initatief dat CO2-reductie in toeleveringsketens moet versnellen. Dit kondigt The Fashion Pact aan in een persbericht. Het programma is opgezet in samenwerking met Apparel Impact Institute, Guidehouse en DBS Bank. Het doel is om “financiële risico’s en verantwoordelijkheden” van de transitie naar hernieuwbare energiebronnen in kleding- en textielfabrieken te delen.

Volgens het persbericht vindt “99 procent van de totale CO2-uitstoot van modemerken” plaats in de toeleveringsketen. Het doel van het programma is om de transitie naar een netto nulpunt te versnellen. Het FSI moet “zowel financieel als technisch” ondersteuning bieden in de vermindering van CO2. Denk aan het implementeren van duurzame oplossingen in kledingfabrieken. Het FSI begint in Bangladesh. Het land telt zo’n 3.500 kledingfabrieken.

“Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van deze sector te verwezenlijken, is het absoluut noodzakelijk dat elke stakeholder zijn invloed aanwendt om tastbare verandering teweeg te brengen. Een gezamenlijke inspanning van merken en retailers is essentieel om omstandigheden te creëren waarin leveranciers gemotiveerd zijn en in staat zijn deze investeringen te doen,” aldus Lewis Perkins, voorzitter en CEO van het Apparel Impact Institute.

Eva von Alvensleben, uitvoerend directeur en secretaris-generaal van The Fashion Pact, deelt: “De kosten van nietsdoen op het gebied van de klimaatverandering zijn onbetaalbaar. Als de modesector zijn doelstellingen wil verwezenlijken en zijn toeleveringsketen wil transformeren, moeten we dringend de kloof tussen ambitie en actie dichten.”

Ze vult aan: “Het Future Supplier Initiative is een unieke kans voor moderetailers om hun krachten te bundelen en vooruitgang te boeken in de richting van op wetenschap gebaseerde doelstellingen, en om de broodnodige financiële en technische ondersteuning te bieden aan kledingleveranciers op hun reis naar het koolstofvrij maken van hun productieprocessen. Geen enkel bedrijf alleen kan deze uitdaging oplossen, maar door de kosten, risico's en verantwoordelijkheden van de transitie naar hernieuwbare energie te delen, kunnen we een ecosysteem van oplossingen opbouwen en een nieuw tijdperk van verandering in gang zetten.”

Het FSI is “actief bezig” met het werven van meer merken, met de bedoeling uit te breiden naar andere belangrijke kledingproductieregio's, waaronder Vietnam, India, China, Italië en Turkije. Door meer merken en regio’s in het programma te betrekken, wil het Future Supplier Initiative merken en hun toeleveringsketens ondersteunen bij het bereiken van hun op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen tegen 2030.

Volgens het persbericht is het belangrijkste doel van het FSI de kosten voor leveranciers om te verduurzamen te verlagen. Dit doet het collectief door samen te werken met modemerken en banken om “de kapitaalkosten voor leningen die het koolstofarm maken kunnen versnellen.”