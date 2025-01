Guess Jeans breidt uit naar India

Guess Jeans, het zustermerk van Guess Inc., maakt zijn debuut in India door een strategische samenwerking aan te gaan met Tata CLiQ, het e-commerceplatform van de Tata Group. Het merk, dat bekendstaat om zijn Californische denimstijl, zal in India zowel fysieke winkels openen als een digitale aanwezigheid opbouwen, zo meldt Guess Jeans in een persbericht.

India biedt een snelgroeiende mode-industrie. Volgens Statista is de verwachting dat de modemarkt in India met 9,02 procent zal groeien (2025-2029). Daarnaast is India een van snelst groeiende consumentenmarkten ter wereld, met een relatief veel jonge consumenten, wat het een ideale markt maakt voor het op jongeren gerichte Guess Jeans.

Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer bij Guess Inc., onderstreept het belang van het partnerschap met Tata CLiQ, het platform dat onderdeel is van het grootste zakenconglomeraat van India: "Als volgende stap in onze wereldwijde groeistrategie voor Guess Jeans verwachten we een snelgroeiend en succesvol partnerschap met Tata CLiQ. De erfenis, het erfgoed en de innovatieve visie van ons merk op denim, gecombineerd met de lokale kennis en expertise van de Tata Group, vormen de basis voor een sterk en duurzaam partnerschap."

De lancering in India volgt op eerdere internationale stappen van Guess Jeans, waaronder de opening van de eerste eigen monobrand winkel in Amsterdam in mei 2024. Naast de uitbreiding in India zullen binnenkort ook Guess Jeans-winkels openen in Tokyo en Los Angeles.