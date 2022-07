H&M Group begint met "afbouw" in Rusland

Nadat de H&M Group op 2 maart had besloten alle verkopen in Rusland te staken, heeft het bedrijf nu laten weten dat ze stappen gaat ondernemen om alle activiteiten in het land af te bouwen, onder het motto "operationele uitdagingen en een onvoorspelbare toekomst".

Als onderdeel van het proces zal de groep, die sinds 2009 actief is in het land, zijn fysieke winkels tijdelijk heropenen om de restvoorraad te verkopen.

"Na zorgvuldige overweging achten we het onmogelijk om in de huidige situatie onze activiteiten in Rusland voort te zetten," zei Helena Helmersson, CEO van de groep, in een verklaring die aan FashionUnited werd gestuurd.

Helmersson vervolgt: "We zijn diep bedroefd over de impact die dit zal hebben op onze collega's en dankbaar voor al hun harde werk en toewijding. Verder willen we onze klanten bedanken voor hun steun door de jaren heen."

Nieuwe wetten in Rusland

Het fast fashion-concern zei dat het "betreurt" dat het zijn activiteiten niet kan voortzetten, maar merkte op dat het de intentie heeft om de komende maanden te zorgen voor een verantwoord afbouwproces en ondersteuning van de medewerkers.

H&M voegde eraan toe dat het verwacht dat de afbouw in totaal ongeveer twee miljard Zweedse kronen zal kosten, waarvan één miljard een effect op de kasstroom zal hebben. Het volledige bedrag zal als eenmalige kosten worden opgenomen in de resultaten voor het derde kwartaal van 2022.

Het bedrijf sluit zich aan bij een aantal westerse bedrijven die de stap hebben gezet om zich volledig uit Rusland terug te trekken sinds de invasie van Oekraïne in februari. Onlangs nog verbrak de Amerikaanse sportkledinggigant Nike volledig de banden met de markt en ook Sephora, dat in handen is van LVMH, verkocht zijn Russische dochteronderneming.

De laatste golf van bedrijfsbeëindigingen komt er aan de vooravond van de invoering van nieuwe wetten in Rusland, waardoor de staat beslag kan leggen op de activa van bedrijven die hun activiteiten in het land hebben stopgezet.

Dit artikel is vertaald uit het Engels en eerder verschenen op FashionUnited.com.