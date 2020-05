H&M Group rolt webshops verder uit, lijkt in landen met hoge e-commerce acceptatie minder geraakt door pandemie

De H&M Group kondigt vandaag de verdere uitrol van websites in het portfolio aan. Deze maand zullen websites van Cos, weekday, Monki, & Other Stories en Arket live gaan in Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus. De verdere uitrol van websites lijkt op een goed moment te komen, aangezien de Zweedse groep minder geraakt lijkt te worden door de pandemie in landen waar e-commerce meer geaccepteerd is in de maatschappij, zo blijkt uit verzamelde data van FashionUnited.

De H&M Group deelde vorige week een update over de effecten van Covid-19 op de omzet van de gehele groep. Zoals in de grafiek hieronder te zien is, daalde de omzet in Italië met 80 procent. Italië is in Europa een van de zwaarst getroffen landen door de pandemie en een daling van de omzet was te verwachten. Opvallend is echter maar 48 procent van de Italianen volgens data van de Ecommerce Foundation het afgelopen jaar een online aankoop heeft gedaan. Het gaat hier om een opvallende link, maar om van een directe correlatie te spreken gaat op dit punt nog te ver. De daling van omzet is uiteraard niet alleen gelinkt aan de acceptatie van e-commerce in een land en gesloten winkels, maar hoe dan ook is het een blik waardig.

Uitleg bij de grafiek: Links is de omzetontwikkeling te zien bij de volledige H&M group in de periode van 1 maart tot en met 6 mei. Per land is aangegeven hoelang de winkels van de groep al gesloten zijn. De derde kolom geeft het aantal winkels weer die de groep heeft in een land, per 30 november 2019, zoals vermeld in het jaarverslag van de H&M Group. Hieronder vallen H&M, H&M Home, Cos, Arket, Afound, Weekday, Monki en & Other Stories. De vierde kolom geeft de lancering van de H&M-webshop weer. De vijfde kolom geeft het percentage van de bevolking dat in 2019 minstens een online aankoop heeft gedaan in het land, volgens cijfers van de Ecommerce Foundation. Grafiek gemaakt door Belén Bednarski voor FashionUnited.

In landen waar de H&M-merk website, vaak de eerste website van het portfolio van de groep die lanceert, al langer actief is en de activiteit van de bevolking op het gebied van e-commerce hoger ligt, lijkt de afname van de omzet lager te liggen. Neem bijvoorbeeld Duitsland. In het land werden de winkels ook gesloten, maar is de omzet maar met 46 procent teruggelopen na de corona-maatregelen en heeft 83 procent van de bevolking in een jaar wel eens een online aankoop gedaan.

Een land dat ondanks de hoge acceptatie van e-commerce in de regio toch een flinke daling aan omzet laat zien is Groot-Brittannië. Het land is dan ook inmiddels het zwaarst getroffen land in Europa. Groot-Brittannië is eveneens een van de belangrijkste landen voor de H&M Group als men kijkt naar omzet. Alleen Duitsland en de Verenigde Staten leverden in het boekjaar 2019 meer omzet op.

De landen waar de winkels helemaal niet gesloten werden en de H&M Group dus niet afhankelijk werd van de online verkoop, is de terugloop van omzet uiteraard het laagst. Namelijk maar 31 procent in Zweden en 11 procent in Zuid-Korea.

Hoofdbeeld: via H&M pressroom