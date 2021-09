H&M Group ziet omzet met 9 procent stijgen in derde kwartaal

De Zweedse H&M Group heeft de omzet iets opgevoerd in het derde kwartaal. Het bedrijf meldt een omzetplus van 9 procent in het kwartaalverslag. H&M Group behaalde door de stijging een omzet van 55 miljard Zweedse kroon (5,4 miljard euro).

De groep meldt dat de impact van de pandemie nog steeds te zien is in de resultaten. De omzet van het bedrijf is sterk herstelt dankzij de beperking van kosten en meer verkoop bij de volledige prijs. Tussen de diverse markten waarin H&M Group aanwezig is, is echter wel een groot verschil, zo meldt het bedrijf in het kwartaalverslag. Lockdowns en restricties hebben zo hun effect gehad op de resultaten en dit is voornamelijk in Azië te zien. Met uitzondering van Azië en Oceanië is de omzet van de groep weer op het niveau van voor de pandemie.

Over de winst van het bedrijf worden in dit verslag nog geen uitspraken gedaan. Naar verwachting wordt dit gemeld op 30 september, het moment dat H&M Group de resultaten van de eerste negen maanden van dit boekjaar uit de doeken doet.

H&M Group is het moederbedrijf van de merken H&M, Cos, Monki, Weekday & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Het bedrijf is actief in 75 markten en heeft 4850 winkels wereldwijd en 53 online shops.