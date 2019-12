H&M noteert opnieuw groeiende omzet in 2019

Vandaag heeft Hennes&Mauritz AB (H&M) haar voorlopige omzetcijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd. Uit de cijfers blijkt dat H&M in 2019 bleef groeien. Ten opzichte van het vorige jaar nam de totale netto-omzet toe met elf procent, tot 232,8 miljard Zweedse Kroon (omgerekend circa 22,3 miljard euro). In lokale valuta is dat een toename van zes procent.

In het vierde kwartaal (tussen 1 september en 30 november, red.) groeide de omzet met negen procent ten opzichte van het vorige jaar, tot 61,7 miljard Zweedse Kroon (circa 59,2 miljard euro). In lokale valuta gaat het om een groei van vijf procent. Volgens H&M heeft de kalender invloed gehad op de cijfers voor het laatste kwartaal: Black Friday viel dit jaar een week later dan vorig jaar, net voor het einde van november. Een deel van de omzet van Black Friday, vooral de online verkopen, zijn dus pas in het volgende kwartaal op de eindrekening te zien. Het gaat om een bedrag van ongeveer 5 miljard Zweedse Kroon (circa 48 miljoen euro). Dit bedrag meegerekend nam de omzet in het vierde kwartaal met tien procent toe, zes procent in lokale valuta.

H&M presenteert het volledige jaarrapport van het boekjaar 2019 (van 1 december 2018 tot 30 november 2019) op 30 januari 2020.

H&M werd in 1947 opgericht en voert de merken H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Naast ruim 4.800 winkels in 70 markten is de groep online actief in 47 markten.

Beeld: H&M Image Gallery.