H&M verhoogt eenheidsprijzen voor leveranciers in Bangladesh

De Zweedse fast fashion gigant H&M heeft leveranciers in Bangladesh laten weten dat het de eenheidsprijzen zal verhogen na de onlangs aangekondigde verhoging van het minimumloon voor kledingarbeiders in de regio. Het bedrijf heeft gemeld dat het "de loonsverhoging zal absorberen" in de productprijzen. Daarmee is H&M een van de eerste moderetailers die in Bangladesh produceert, die dit doet. Dat meldt Apparel Insider.

Eind vorige maand braken er protesten uit in Bangladesh toen kledingarbeiders de straat op gingen om drie keer zoveel loon te eisen. Dat leidde tot onrust toen velen de straten in en rond de hoofdstad Dhaka opgingen. De overgrote meerderheid van de textielarbeiders, van wie velen voor de toeleveranciers van mondiale moderetailers werken, had een maandloon vanaf 8.300 taka (70 euro).

Zullen andere winkeliers het voorbeeld van H&M volgen?

Hoewel de regering van Bangladesh lijkt te hebben geluisterd naar de looneisen en het maandloon met 51 procent heeft verhoogd naar 12.500 taka (100 euro), roept een aantal werknemersorganisaties op om het besluit te heroverwegen. Een soortgelijk verzoek is ook gedaan door de regering van de VS, die er bij Bangladesh op heeft aangedrongen om het minimumloon verder op te schroeven en de arbeiders daarmee financieel te ondersteunen.

Dit verzoek komt na de dood van Anjuara Khatun, een vrouw die tijdens de eerder genoemde protesten door de politie werd gedood. De VS en andere belangenorganisaties eisen betere bescherming van de rechten van arbeiders.

De verhoging van de eenheidsprijzen door H&M is een stap in de goede richting, ondanks het feit dat de verhoging alleen het huidige minimumloon ondersteunt. Het moet nog blijken of andere winkelketens dit voorbeeld zullen volgen.

In een verklaring in handen van FashionUnited schrijft Nikolas Odinius, PR & Communicatie vertegenwoordiger van H&M: "We hebben een goed gediversifieerde toeleveringsketen en vele jaren ervaring in het inkopen van goederen uit verschillende regio's. We ondersteunen de ontwikkeling van eerlijke en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en lonen in onze toeleveringsketen en werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor werknemers.

"We streven ernaar een eerlijke zakenpartner te zijn en kunnen bevestigen dat we onze zakenpartners in Bangladesh hebben toegezegd onze verantwoordelijk inkoopbeleid voort te zetten na de invoering van het nieuwe minimumloon. We hebben onze leveranciers laten weten dat we onderkennen dat onze inkoopactiviteiten een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de lonen, betere planning en prognoses en gunstige betalingsvoorwaarden. Bij de prijsstelling van ons aanbod aan klanten zorgen we er altijd voor dat we de beste combinatie van mode, kwaliteit, prijs en duurzaamheid bieden in elke markt waarin we actief zijn."

Dit artikel is vertaald en verscheen eerder op FashionUnited.com