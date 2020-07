H1 resultaat LVMH daalt met 68 procent

LVMH heeft maandag de H1 resultaten bekendgemaakt. De H1 netto winst van het bedrijf is gedaald. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 26.7 procent gedaald.

De netto winst van het bedrijf over het H1 bedraagt 522 miljoen euro. Daarnaast is de omzet afgenomen naar 18,393 miljoen euro. De winstmarge van het bedrijf nam af naar 9 procent, vergeleken met 21 procent vorig jaar.

LVMH Moët Hennessy Hennessy Louis Vuitton (EPA: MC), beter bekend als LVMH, is een Frans luxe goederen concern met het hoofdkwartier in Parijs. Het bedrijf werd opgericht in 1987 en wordt geleid door Bernard Arnault en zijn familie. Luxe merken als Berluti, Loewe, Christian Dior, Celine en Givenchy maken deel uit van de groep.

Sinds 2020, heeft LVMH meer dan 163,300 werknemers, werkende in meer dan 4,900 winkels.

