H1 resultaat Richemont krimpt met 82 procent

Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat de omzet voor het H1 is afgenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 25.9 procent afgenomen.

De netto winst van Richemont voor het H1 bedraagt 159 miljoen euro, tegen 869 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gedaald naar 5,478 miljoen euro. Vergeleken met 12 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf afgenomen naar 3 procent.

Compagnie Financière Richemont SA is een Zwitserse luxe goederen bedrijf dat in 1988 werd opgericht door de Zuid-Afrikaanse zakenman Johann Rupert. Via verschillende dochterondernemingen ontwerpt, produceert, distribueert en verkoopt Richemont hoogwaardige juwelen, horloges, lederwaren, schrijfwaren, vuurwapens, kleding en accessoires. Richemont is een beursgenoteerd op de SIX Swiss Exchange en de JSE Securities Exchange.

Sinds 2020, heeft Richemont meer dan 35,000 werknemers, werkende in meer dan 1,200 winkels.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.