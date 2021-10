Haarlems kledingverhuurplatform Circle Closet gelanceerd

Vandaag is Circle Closet, een kledingverhuurplatform uit Haarlem, officieel gelanceerd. Dat maakt het platform bekend in een persbericht. Circle Closet richt zich op het huren en verhuren van designerkleding, met name de gelegenheids- en seizoensgebonden items.

“De meeste vrouwen willen tijdens gelegenheden graag iets nieuws en unieks dragen”, aldus Florentine Gillis, oprichter van Circle Closet in het persbericht. “Het is echter onzinnig om iedere keer veel geld uit te geven aan iets dat je maar één keer draagt en vervolgens in de kast hangt. Met Circle Closet kun je onbezorgd en ongelimiteerd unieke items dragen, zonder dat het een aanslag is op de aarde en je portemonnee.”

Het afgelopen halfjaar heeft Circle Closet een pilot gehouden waaraan het platform honderden actieve gebruikers overhield. Bestellingen worden binnen 24 uur aan huis bezorgd door fietskoeriers en/of opgehaald en Circle Closet zorgt voor professionele reiniging van de items aan het einde van de verhuurperiode, inclusief een verzekering voor kleine schade. Gebruikers kunnen kleding via Circle Closet voor minimaal vier- en maximaal dertig dagen huren.

De Haarlemse startup werd in 2020 opgericht door Florentine Gillis en richt zich voornamelijk op de verhuur van kleding in de Effortless Chic stijl met merken als Isabel Marant, Ganni en IRO. In de nabije toekomst opent Circle Closet een showroom in Amsterdam.