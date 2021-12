Hans Anders Retail Group nieuwe eigenaar Belgische tak Eyes + More

Een nieuwe overname in optiekindustrie: Hans Anders Retail Group wordt de nieuwe eigenaar van de Belgische Eyes + More winkels. De Nederlandse groep nam in 2018 al de keten over, maar de Belgische vestigingen bleven daarbij in handen van de franchiseonderneming Eyes!, zo is te lezen in een persbericht.

Hans Anders Retail Group gebruikt Eyes & More Holding om de Belgische tak van Eyes + More over te nemen. Hierdoor is het nu eigenaar geworden van de gehele Eyes + More-organisatie in België en Nederland. De overname moet kansen bieden voor Eyes + More om zich verder te ontwikkelen in België, aldus het persbericht. Voor winkels, medewerkers en klanten in België verandert er feitelijke weinig door de overname. De ruim 50 Belgische medewerkers behouden hun baan.

“De overname van het Belgische Eyes + More-netwerk is een belangrijke volgende stap in de Europese groeistrategie van de groep. De kwaliteit van de optiekketens binnen de Groep, wordt dankzij deze overeenkomst verder vergroot,” aldus Bart van den Nieuwenhof, CEO van de Hans Anders Retail Group, in het bericht.