Hema jaarverslag 2019: verlies halveert, rode cijfers vooral schuld van Covid-pandemie

Het heeft even geduurd, maar Hema heeft vandaag dan eindelijk het jaarverslag van 2019 gepubliceerd. In dat jaarverslag is te lezen dat Hema in 2019 het verlies wist terug te brengen van 234,9 miljoen euro in 2018 naar 117,4 miljoen euro. De winst van het bedrijf steeg met 1,1 procent naar 671,5 miljoen euro.

Het dalende verlies van Hema is onder meer te danken aan afnemende kosten. Zo daalden de kosten voor de winkelpanden van 163 miljoen euro naar 45 miljoen euro. Ook berekende Hema een kleinere goodwill-afschrijving: waar deze in 2018 goed was voor een min van 226,3 miljoen euro, telde deze in 2019 nog 82,2 miljoen euro.

De omzet van het bedrijf zakte licht, van 1,27 miljard euro naar 1,26 miljard euro. Vooral binnen de Hema-franchises liep de omzet terug: met 17,2 procent naar 252 miljoen euro. In Nederland deed Hema het minder goed dan voorheen, hier daalde de omzet met 14,9 procent naar 929,6 miljoen euro. De omzet steeg vooral in Hema’s nieuwe markten, zoals Spanje, Groot-Brittannië, Oostenrijk en het Midden-Oosten. Hier groeiden de verkopen gemiddeld met 6,4 procent.

Hema nog steeds in het rood door Covid

Het feit dat Hema in 2019 nog steeds in het rood stond, had volgens het bedrijf vooral te maken met afschrijvingen als gevolg van de coronacrisis. Het boekjaar van Hema eindigde op 2 februari, voordat de pandemie in Europa een vlucht nam. Voor die datum werden echter al Covid-besmettingen gesignaleerd in markten waarin Hema actief is, en zag Hema de eerste tekenen van problemen in de toeleveringsketen. ‘Bij het weglaten van de impact van Covid-19 zou de jaarrekening 2019 van Hema geen waarheidsgetrouw beeld geven,’ zo stelt het bedrijf.

Op basis van de economische situatie van het bedrijf in het licht van Covid berekende Hema een afschrijving van 82,2 miljoen euro op goodwill, 15 miljoen euro op bezittingen en 2,6 miljoen op de Hema-bakkerijen. Die afschrijvingen zijn terug te zien in het nettoverlies.

Vooruitblik: overname en de impact van Covid

Eind oktober werd aangekondigd dat Hema waarschijnlijk overgaat naar investeringsmaatschappij Parcom en de Jumbo-familie van Eerd, die een tijdelijke verkoopovereenkomst tekenden met Hema’s schuldeisers. Hoe het bedrijf er de komende jaren uit komt te zien, blijft daarom spannend. Wel wil het bedrijf zich meer gaan focussen op kernmarkten Nederland, Frankrijk en België, zo meldde de adviseur van de familie van Eerd onlangs.

De gevolgen van Covid blijven zich binnen Hema aftekenen. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de omzet van de keten als gevolg van de pandemie met 24,7 procent ten opzichte van 2019. In het tweede kwartaal toonden de cijfers van Hema weer herstel. Wat de langetermijnimpact van Covid-19 op de warenhuisketen zal zijn, is nog onduidelijk.