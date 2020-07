‘Hema moet helft NOW-subsidie terugbetalen’

Hema heeft het beter gedaan dan verwacht, waardoor het meer dan de helft van de NOW-subsidie terug moet betalen. Dit bevestigt het bedrijf aan zowel NRC als RTLZ.

Hema kreeg in totaal 11,4 miljoen euro aan subsidie. Hiervan moet het naar verwachting 6 miljoen euro terugbetalen. De hoogte van het bedrag hangt uiteindelijk af van de definitieve jaarrekening. De omzet werd aan het begin van de coronacrisis aanzienlijk lager ingeschat door Hema, maar dit viel mee. Het feit dat de Nederlandse winkels open konden blijven en dat de online omzet flink steeg zorgde voor enige compensatie.

NOW-subsidie (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) kon worden aangevraagd door bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben vanwege de coronacrisis. Maximaal 90 procent van de loonsom kon vergoed worden in de eerste variant van de NOW-regeling die vanaf 1 maart van kracht was.

Ondertussen is het bij Hema de vraag of het bedrijf op korte termijn al verkocht gaat worden. Het bedrijf viel op 15 juni in de handen van de obligatiehouders waardoor eigenaar Marcel Boekhoorn buitenspel werd gezet. Destijds meldde Hema CEO Tjeerd Jegen in een persconferentie dat hij verwacht dat de obligatiehouders het bedrijf snel zullen verkopen. De obligatiehouders zijn namelijk geen ‘natuurlijke eigenaren’. In de media werd afgelopen weekend een aantal van acht biedingen genoemd op Hema. Blokker-eigenaar Mirage Retail Group, Ahold Delhaize en de Amerikaanse Flacks Group hebben al interesse getoond. Ook meldden twee fangroepen, WeloveHema en HoudeHema, dat ze deze week een bod zullen doen op het bedrijf.