Hema wil diversiteit en inclusiviteit in het bedrijf bevorderen

Hema heeft een intentieverklaring getekend om diversiteit en inclusiviteit in alle bedrijfsonderdelen te bevorderen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. “Met de ondertekening benadrukt Hema haar belangrijkste kernwaarde, namelijk dat Hema echt voor iedereen is,” aldus het bericht.

De komende maanden gaat Hema in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf een concreet programma starten. Zo wil Hema de etnische en culturele diversiteit in het personeelsbestand vergroten en meer bewustwording over en voor de (interne) LHBTI+ gemeenschap creëren, aldus het bericht. Ook wordt gekeken naar diversiteit in leeftijd bij Hema en naar beter begrip tussen generaties ‘waardoor er een fijne werkomgeving, meer creativiteit en innovatieve oplossingen kunnen ontstaan die het leven beter, makkelijker en leuker maken’.

Tjeerd Jegen, CEO van Hema, over het tekenen van de verklaring: ‘HEMA is voor iedereen; dat zit vanaf de oprichting in 1926 in de kernwaarden van HEMA. Wij geloven in inclusiviteit, diversiteit en staan open voor verschillende meningen. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker en klant zich bij ons thuis voelt. Daar zetten wij ons blijvend voor in.