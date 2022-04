Hendrik Beerda: 'Bol.com sterktste retailmerk van Nederland'

Bol.com is (wederom) het sterktste retailmerk van Nederland. Hendrik Beerda Brand Consultancy, dat sinds 2015 de kracht en reputatie van honderd grootste retailmerken van Nederland monitort, deelde de 2022 ranking exclusief met RetailTrends, zo is vandaag in een publicatie van Retailnews te lezen.

Het is de achtste keer dat het retail merkenonderzoek werd uitgevoerd en tevens de achtste keer dat Bol.com op als winnaar uit de bus komt, zo is te lezen in de publicatie.

Na Bol.com staat in de Top 10 sterkste retail merken van 2022 Hema, Albert Heijn, Kruidvat, Ikea, Action, Lidl, Jumbo, Blokker en Gamma, op respectievelijk plaats 2 tot 10. Hema stond vorig jaar nog op plek 3 en is gestegen.

Volgens Retailnews is Rituals het sterkst gedaald in de ranking in vergelijking met een jaar eerder. Nieuwe binnenkomers op de lijst zijn Bonprix (68), Omodo (87) en Shein (plaats 97), aldus Retailnews.

Het Retail Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2015 jaarlijks uitgevoerd, zo is op de website van Hendrik Beerda te lezen. Elk merk wordt op 40 factoren onderzocht: merkkracht (= bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (18 factoren), aankoopintentie, aankoop en groeiverwachting, aldus het bedrijf.

Bol.com voert overigens ook de Twinkle100 aan, de jaarlijkse lijst met honderd best presterende webwinkels. Bol.com verkocht in 2020 voor 3,3 miljard euro aan klanten in Nederland. Het bedrijf wordt gevolgd door Coolblue en Albert Heijn. Zalando, Wehkamp en Amazon staan op plek vier, vijf en zes. De grootste online verkopers in Nederland zagen in 2020 hun omzet groeien met ruim 45 procent, gestuwd door corona.