Herlancering voor het Franse Cacharel

Na een afwezigheid van meer dan twee jaar maakt Cacharel zijn dit najaar een rentree. Het Franse merk heeft modemaand september gekozen om een nieuwe collectie te lanceren. In 2026 staat de opening van een fysieke winkel en de activering van de e-commerce website op het programma.

Cacharel is nog steeds een onafhankelijk merk en wordt geleid door oprichter Jean Bousquet. Deze ondernemer en voormalig burgemeester van Nîmes heeft 2025 aangewezen als het jaar om het DNA van het historische modehuis, dat eind jaren vijftig werd opgericht, te herzien.

Nieuwe start

Cacharel staat bekend om zijn lichte blouses en jurken met zachte Liberty-prints, iconisch gemaakt door fotograaf Sarah Moon in de jaren zestig. Ondanks een rijke geschiedenis en iconische producten heeft het merk verschillende verliesgevende jaren gekend voordat het geleidelijk van de radar verdween. Hoewel er in het verleden verschillende herlanceringsplannen zijn geweest, is Cacharel tot nu toe niet volledig nieuw leven ingeblazen.

In 2012 werd de licentieovereenkomst met het Italiaanse Aeffe te beëindigd en nam Cacharel de sales en marketing weer in eigen hand. Vier jaar later, in 2016 opende het bedrijf een flagshipstore in Saint-Germain-des-Prés en telde het retailnetwerk zes filialen in Frankrijk.

Het bedrijf Jean Cacharel boekte een nettowinst van 108 duizend euro over het boekjaar dat eindigde op 31 oktober 2021. Een magere winst, terwijl het bedrijf in de loop der jaren aanzienlijke verliezen had opgelopen (-19,4 miljoen euro in 2019 volgens een document dat FashionUnited heeft ingezien).

In 2024 werd een capsule collectie uitgebracht ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Parijs, maar deze werd in kleine hoeveelheden geproduceerd en de distributie was zeer beperkt. In januari 2025 exposeerde het merk op de Who’s Next-beurs en zal opnieuw aanwezig zijn op de Parijse vakbeurs deze week van 6 tot en met 8 september.

“De herlancering zal in fasen verlopen”, legt Léana Durandet, pers- en communicatie manager van Cacharel, uit in een gesprek met FashionUnited. Prioriteit ligt bij het activeren van het Instagram-account en het presenteren van de collectie in de showroom aan de pers in september. In januari of februari zal het merk de voorjaars-collectie op de markt brengen, gevolgd door de zomercollectie eind maart. De Franse markt heeft prioriteit, maar Londen en Milaan staan op de lijst van steden waar het merk later activiteiten wil ontplooien.

De prijzen zullen naar verwachting variëren van 80 euro tot 390 euro. Een premium positionering die zich richt op een jong publiek met tijdloze kledingstukken.