Hermès blijft plussen in derde kwartaal, maar groei vertraagt

Luxe modehuis Hermès blijft omzetgroei noteren. In het derde kwartaal heeft het bedrijf een plus van 11 procent bij huidige wisselkoersen kunnen noteren.

Hoewel het modehuis zeker een rooskleuriger beeld kan tonen dan luxegroep Kering, dat gisteren een omzetdaling van 15 procent in het derde kwartaal rapporteerde, is er wel een vertraging in de groei te zien. In het boekjaar 2023 noteerde Hermès nog een omzetgroei van 21 procent. Dit daalde in het eerste kwartaal naar 17 procent en in het tweede kwartaal naar 13,3 procent.

De omzet voor het derde kwartaal komt neer op 3,7 miljard euro. Het bedrijf meldt dat alle regio’s waarin het actief is omzetgroei laten zien, maar dat in Europa en de APAC-regio een sterke vergelijkbare basis de resultaten beïnvloedt.

Hermès doet in de kwartaalupdate geen uitspraken over de winstcijfers van het bedrijf.