Hermès streeft concurrenten ver voorbij in vierde kwartaal 2020, jaaromzet daalt met 6 procent

Ook Hermès had, net als de meeste bedrijven, geen gemakkelijk 2020; over het hele jaar genomen daalde de omzet van het Franse luxemodehuis met 7,2 procent naar 6,3 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de onderneming. Na inzakkende omzetten in H1 krabbelde het modehuis in de tweede helft van het jaar echter snel weer op.

Na twee kwartalen in de rode cijfers volgde in het derde kwartaal omzetgroei bij Hermès, en in het vierde kwartaal versloeg het met een groei in verkoopcijfers van 12,3 procent een groot deel van zijn internationale concurrenten. Ter vergelijking: bij luxeconglomeraten LVMH en Kering daalde de omzet in dat kwartaal met respectievelijk 3 en 5 procent.

De groei in het laatste kwartaal was vooral te danken aan sterke prestaties in de regio Azië-Pacific, waar de omzet met maar liefst 43,4 procent toenam. Hier werd in de loop van 2020 dan ook een succesvol online platform voor Hermès gelanceerd. De omzet in Europa bleef in het vierde kwartaal relatief zwak wegens winkelsluitingen, met een terugloop van 10,8 procent ten opzichte van 2019. De jaaromzet in Europa kwam uit op min 24 procent ten opzichte van 2019.

De nettowinst van Hermès was in 2020 bijna 1,4 miljard euro, tegenover ruim 1,5 miljard euro in 2019.

Hermès levert goede prestaties ondanks corona, Dumas bedankt staf met bonus

De belangrijkste productcategorieën van Hermès zijn lederwaren, waaronder tassen en zadels, en ready-to-wear en accessoires. Deze waren in 2020 samen goed voor ruim 4,6 miljard euro omzet. De omzet van lederwaren daalde met 6 procent ten opzichte van 2019, ready-to-wear en accessoires met 10,5 procent. Een sterkere daling was te zien in de verkoop van textiel en zijden sjaals: deze liep met 23,7 procent terug. Volgens Hermès heeft dat vooral te maken met het teruglopende toerisme in 2020. Toeristen zijn en blijven een belangrijke consumentengroep voor de iconische Hemès-carrés.

In het persbericht bedankt Axel Dumas, voorzitter van Hermès, de staf van het modehuis voor hun ‘moed, solidariteit en inzet’ in het afgelopen jaar. Hermès maakt in het persbericht ook bekend aan elke werknemer in 2021 een bonus van 1.250 euro uit te keren als dank voor hun inspanningen en bijdrage aan de jaarresultaten.