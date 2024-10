Hermès verdedigt verkoopbeleid in rechtszaak over Birkin-tas

In de rechtszaak tegen het Franse luxemerk Hermès proberen Amerikaanse consumenten opnieuw te bewijzen dat het verkoopbeleid van het bedrijf de Amerikaanse antitrustwetten schendt. De drie aanklagers uit Californië dienden de derde versie van hun aanklacht in, met nieuwe beschuldigingen en gedetailleerdere informatie.

Volgens de aanklacht zouden medewerkers van het bedrijf klanten in de winkel verplichten om eerst andere dure producten te kopen voordat ze de gewilde Birkin-tas mogen aanschaffen of zelfs maar mogen zien. De populariteit van de Birkin-tas komt voort uit de exclusiviteit ervan. Deze handgemaakte tas is vaak niet op voorraad en kan tienduizenden dollars kosten. Bovendien is de tas vernoemd naar de beroemde actrice en zangeres Jane Birkin. De consumenten beweren dat de meeste klanten nooit een Birkin in een Hermès-winkel zullen zien omdat de tas zo zeldzaam is.

De consumenten blijven volhouden dat Hermès alleen klanten met een "voldoende aankoopgeschiedenis" de kans geeft om een Birkin-tas te kopen. De vernieuwde klacht bevat ook beschuldigingen van valse reclame en fraude. Volgens de aanklacht weten Hermès en zijn verkoopteam dat veel klanten worden aangemoedigd om extra producten aan te schaffen, terwijl ze uiteindelijk nooit de Birkin-tas zullen krijgen.

Hermès, aan de andere kant, verklaart tegenover U.S. District Judge James Donato dat de beschuldigingen "ver gezocht" zijn. In hun verdediging stellen ze dat de exclusieve en beperkte beschikbaarheid van Birkin-tassen een legitiem bedrijfsmodel is. Donato onderstreept: "Hermès mag zijn bedrijf voeren zoals het zelf wil. Als het besluit om slechts vijf Birkin-tassen per jaar te produceren en deze voor een miljoen per stuk te verkopen, is dat hun keuze."

Hermès heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.