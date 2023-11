Het nieuwe collectief Dutch Sustainable Fashion Circle heeft een greenwashing rapporteer tool gelanceerd

Vermoedelijke greenwashing kan nu worden gerapporteerd bij een nieuw modecollectief uit Amsterdam dat strijdt voor een duurzamere en rechtvaardige mode-industrie: Dutch Sustainable Fashion Circle. FashionUnited spreekt met mede-oprichter Sara Dubbeldam.

Over Sara Dubbeldam is modejournalist en oprichter van WhenSaraSmiles.nl (een blog/website over duurzamere mode voor de consument). Dubbeldam diende eerder dit jaar een greenwashing klacht in tegen Primark Nederland bij de Reclame Code Commissie. Zij werd in het gelijk gesteld. De Reclame Code Commissie bestempelde reclame-uitingen van de kledingdiscounter als misleidend. Primark Nederland is in hoger beroep gegaan. De zitting is 5 december aanstaande. Begin 2024 wordt de [definitieve] uitspraak verwacht. Dutch Sustainable Fashion Circle is 24 oktober jl. opgericht door Sara Dubbeldam, Kiki Boreel (model, klimaatactivist en duurzame mode expert), Rashi Agarwal Favier (social media expert en content creator), Claudia Angeli (system change consultant en duurzame mode-activist) en Rachel Castillo (Business / Human Rights Consultant).

“De Dutch Sustainable Fashion Circle is een groep mode-activisten afkomstig uit verschillende disciplines,” vertelt Dubbeldam. “Zelf ben ik een b2c communicatiespecialist, anderen zijn experts op het gebied van duurzaamheid en systeemverandering of hebben juist connecties in de politiek. Als collectief kunnen we samen strategisch strijden voor een duurzamere mode-industrie.”

“Uiteindelijk willen we betere wet- en regelgeving,” vertelt ze. “Daarvoor hebben we niet alleen de politiek, maar ook de consument en de modemerken nodig. Daarom focussen we ons op alle lagen.”

Het collectief is onderdeel van Hero. “Hero is een app of eigenlijk een abonnements platform waarbij burgers klimaatactivisten [financieel] kunnen ondersteunen in hun missie en zo invloed uit te oefenen op de klimaatwetten wereldwijd,” vertelt Dubbeldam. "Door geld te doneren kun je eigenlijk uren vrijmaken voor ons om ons werk te doen,” legt ze uit. Consumenten kunnen maandelijks bijvoorbeeld zes, twintig of vijftig euro bijdragen.

De greenwashing rapportage tool is de eerste campagne van het nieuwe duurzamere mode collectief, die eerder deze maand werd gelanceerd.

“Het collectief wil twee keer per jaar een belangrijk onderwerp uitlichten en zich daarin vastbijten,” vertelt Dubbeldam. “We willen bijvoorbeeld betere wetgeving voor arbeidsomstandigheden in de modeindustrie, maar greenwashing is ons eerste onderwerp, want dat speelt nu heel erg (zie kader, red.).”

Achtergrond: Dit is greenwashing en zo actueel is het Er is geen vaste definitie, maar de term greenwashing verwijst naar de misleidende praktijken die door bedrijven of organisaties worden toegepast om zich milieuvriendelijker of duurzamer voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Voor een beter imago en/of om de verkoop van producten en diensten te stimuleren (lees: meer omzet). Nieuw is greenwashing niet, de term stamt al uit 1986, maar je ziet ‘m wellicht meer dan ooit voorbijkomen. Want, met de toenemende belangstelling van consumenten voor milieuvriendelijkere producten is de afgelopen jaren ook het aantal gevallen van greenwashing toegenomen. Uit een onderzoek van de Europese Commissie in 2020 kwam naar voren dat ruim 53 procent van de milieuclaims in de EU vaag, misleidend of ongegrond waren. Let op: greenwashing wordt niet altijd opzettelijk of met verkeerde bedoelingen gedaan. Soms kan het voortkomen uit enthousiasme of een gebrek aan professionele kennis. Buiten kijf staat dat greenwashing nadelig is. Het benadeelt bedrijven, de consument en staat de transitie naar een duurzamere samenleving/toekomst in de weg. Onafhankelijk toezichthouder ACM kondigde in 2020 aan harder op te gaan treden tegen valse claims over duurzaamheid. In 2021 startte ACM een onderzoek naar duurzaamheidsclaims in onder andere de kledingsector. Na vooronderzoek zoomde de ACM nog verder in op zes modebedrijven. In 2022 tikte ACM zowel H&M als Decathlon op de vingers en moesten zij misleidende uitingen aanpassen.

“Er zijn wel mogelijkheden greenwashing te rapporteren, maar weinig mensen weten dat, of weten hoe. Daarom hebben we een greenwashing rapportage tool in het leven geroepen.”

De greenwashing rapportage tool - waar kun je het vinden en hoe werkt het precies? Via dit online formulier bestaande uit zeven vragen kunnen consumenten vermoedelijke greenwashing doorgeven. Copy paste deze link in je browser: https://32vwi7d75va.typeform.com/greenwashing?typeform-source=linktr.ee Het formulier bestaat uit zeven vragen, zoals bij welk (mode)bedrijf het is gesignaleerd, wanneer, om welke uitingen het precies gaat en wordt gevraagd om ondersteunend beeldmateriaal. Invullen kost zo’n drie minuten. Het formulier bestaat uit zeven vragen, zoals bij welk (mode)bedrijf het is gesignaleerd, wanneer, om welke uitingen het precies gaat en wordt gevraagd om ondersteunend beeldmateriaal. Invullen kost zo’n drie minuten.

Het collectief fungeert eigenlijk als tussenpersoon voor het Autoriteit Consument & Markt, de consumentenwaakhond die onder andere toezicht houdt op duurzaamheidsclaims, en het adres waar consumenten en bedrijven kunnen vermoedens van valse of misleidende duurzaamheidsclaims kunnen melden. “Wij doen het voorwerk voor ACM,” vertelt Dubbeldam.

Dutch Sustainable Fashion Circle filtert wat er binnenkomt via het formulier (zie kader hierboven). “Wij duiken in de uiting en in het merk zelf, en gaan op zoek naar bewijs voor de gemaakte duurzaamheidsclaim. Zo’n gemaakte claim is soms lastig te checken, niet alleen voor de consument, soms ook voor ons (oa. omdat duurzaamheid geen vast begrip is. Het gebrek aan een uniforme definitie maakt het moeilijk om duurzaamheidsclaims van bedrijven en organisaties te controleren en te vergelijken, red.),” vertelt Dubbeldam. “Maar ik ben van mening dat als een bedrijf iets claimt het ook zijn verantwoordelijkheid is ons van informatie te voorzien,” stelt ze. “Wanneer wij een klacht gegrond achten, sturen we hem door naar de ACM.”

“Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen kritischer naar merken gaan kijken en greenwashing gaan rapporteren, zodat er eerlijke communicatielandschap wordt gecreëerd, dat ten einde de consument en duurzamere modemerken ten goede komt,” benadrukt Dubbeldam. “We willen merken niet bashen. Of dat er greenhusing ontstaat, dat is als merken niets meer durven communiceren over duurzaamheid om te voorkomen dat ze fouten maken,” legt ze uit.

Dutch Sustainable Fashion Circle gaat ook workshops geven aan merken over eerlijke duurzaamheidsclaims

Daarom gaat het collectief ook workshops en masterclasses organiseren voor (mode)bedrijven over hoe dan wél over duurzaamheid te communiceren. Want, greenwashing wordt niet altijd opzettelijk of met verkeerde bedoelingen gedaan. Soms kan het voortkomen uit enthousiasme of een gebrek aan professionele kennis. “Dat zien we bijvoorbeeld bij kleinere merken,” vertelt Dubbeldam.

Communiceren over duurzaamheid, hoe doe je dat? Check de Leidraad Duurzaamheidsclaims De ACM heeft een leidraad Duurzaamheidsclaims gepubliceerd. De leidraad is bedoeld om bedrijven te helpen bij het formuleren van duurzaamheidsclaims en bevat vuistregels en praktische voorbeelden. Doel is misleiding van consumenten te voorkomen. Dit jaar is de Leidraad (oorspronkelijk gepubliceerd in januari 2021) geüpdatet door de toezichthouder. Dit zijn de vijf [geüpdatete] vuistregels Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims

Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel

(ACM: "Houd er rekening mee dat consumenten uw claim en bijbehorende uitleg moeten kunnen begrijpen.")

(ACM: “Houd er rekening mee dat consumenten uw claim en bijbehorende uitleg moeten kunnen begrijpen.”) Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten

(ACM: "Zorg dat vergelijkingen met andere producten of concurrenten niet leiden tot misverstanden bij consumenten.")

(ACM: “Zorg dat vergelijkingen met andere producten of concurrenten niet leiden tot misverstanden bij consumenten.”) Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar

(ACM: "Gebruik een claim over toekomstige ambities alleen voor marketingdoeleinden als er een duidelijk plan is voor het behalen van deze duurzaamheidsambities.")

(ACM: “Gebruik een claim over toekomstige ambities alleen voor marketingdoeleinden als er een duidelijk plan is voor het behalen van deze duurzaamheidsambities.”) Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend De leidraad is te vinden op de website van ACM . Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-duurzaamheidsclaims-0

Kiki Boreel en Sara Dubbeldam, mede-oprichters Dutch Sustainable Fashion Circle Credits: Credits: fotograaf Laura van der Spek.