Hiltje H stopt met mode: Nieuwe richting voor oprichtster Huisink

Het Nederlandse damesmodemerk Hiltje H, bekend om de tijdloze basics en duurzame productie, zal binnenkort niet meer verkrijgbaar zijn aan het Spui 5 in Edam (Noord-Holland). Ook zullen er geen nieuwe collecties meer worden gemaakt. Dit bevestigt oprichtster Hiltje Huisink in een e-mail aan FashionUnited nadat de Stadskrant hier eerder over berichtte. Ze benadrukt daarbij dat ze niet stopt met het merk om financiële redenen, maar uit een “behoefte om iets anders te doen”. Wanneer de winkel en webwinkel definitief sluiten, wordt later dit jaar bekendgemaakt.

De winkel van Hiltje H is al een tijd geen ‘gewone’ winkel meer. Naast reguliere openingstijden begon de gelijknamige oprichtster met het aanbieden van yoga, meditatie en diverse workshops. Dit initiatief staat bekend als Hartje Spui. Huisink bevestigt dat ze hiermee doorgaat. “In Hartje Spui bied ik mediamieke en healing consulten aan, en tal van workshops op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, yoga, Qigong en meer.”

Huisink ontwikkelde het concept voor Hiltje H in 2014: basics van hoge kwaliteit. De productie vindt plaats in kleine oplages in Polen, en in het eigen atelier worden verzamelstukken ontwikkeld. In 2021 onderging het merk een aantal veranderingen, deels als gevolg van de pandemie. De collecties zijn sindsdien uitsluitend verkrijgbaar via de webshop en de winkel in Edam, waar Huisink haar bedrijf runt met een klein team van freelancers.

Het kledingmerk Hiltje H stopt. Credits: Hiltje H