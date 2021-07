Hoe FashionExperts modebedrijven helpt met ‘alles behalve mode’

Na jarenlang in de modebranche te hebben gewerkt bij bedrijven als Oilily en McGregor, startte Rien Overvliet het bedrijf FashionExperts, dat in september tien jaar bestaat. Zijn belangrijkste drijfveer is om fashionondernemers te helpen met zaken waar zij hoofdpijn van krijgen, alles behalve mode dus. “Collecties ontwerpen, dat kunnen wij niet, dat is kenmerkend voor het DNA van een modebedrijf. Wij helpen met alle overige zaken, zoals supply chain, merchandise planning, een goed ERP-systeem en andere oplossingen. Zo kunnen de mensen binnen het modebedrijf zich focussen op datgene waar ze goed in zijn.” In de aanloop naar het jubileum van zijn bedrijf spreekt FashionUnited met Overvliet over zijn carrière, visie op het vak en toekomstplannen.

Wondere modewereld

In 1988 stapte Overvliet in de ‘wondere wereld van mode’, zoals hij het zelf omschrijft, toen hij solliciteerde op een vacature als hoofd IT bij Oilily in Alkmaar. “Ik weet nog dat ik binnenkwam in een mooi gebouw waar allemaal felgekleurde stoeltjes stonden. Even dacht ik dat ik in een speeltuin was beland. Toen ik na mijn gesprek met de directie thuiskwam, zei ik tegen mijn vrouw: dit gaat ‘m niet worden. Ik had het nog niet gezegd, of de telefoon ging: of ik de volgende dag langs wilde langskomen voor een gesprek om alles rond te maken.” Eenmaal aan boord bij Oilily duurde het niet lang of hij werd gegrepen door de geweldige sfeer en dynamiek binnen het bedrijf. “De modebranche is fantastisch, soms is het vandaag links en morgen rechts. Alles staat in het teken van het creëren van mooie collecties.”

Onvergetelijk moment

Nooit vergeet Overvliet het moment waarop er een vrachtwagen met Oilily-kleding werd ingeladen. Precies op dat ogenblik kwam oprichtster Marieke Olsthoorn – zij en haar man Willem werden door insiders altijd ‘de Olly’s’ genoemd – de trap afstormen. “Wat bleek? Op één van de jurken zaten de verkeerde knopen. Dus werden die halsoverkop weer uitgeladen, mee naar het atelier genomen en van de juiste knopen voorzien. Op dat moment kon ik haar wel schieten”, lacht Overvliet. “Maar het is ook geweldig hoe designers hun ziel en zaligheid in de ontwerpen stoppen.” Uiteindelijk werkte hij tien jaar met veel plezier bij Oilily. Na zo’n beetje alle afdelingen te hebben gezien met IT als centrale component – van retail tot logistiek, verkoop en een stukje productie – nam Overvliet met pijn en moeite afscheid. Het was tijd voor iets nieuw s

Brede kennis en interesse

Hij begon voor zichzelf en stelde zich beschikbaar voor interim klussen. Binnen de kortste keren werd hij benaderd door verschillende mensen uit zijn netwerk. Totdat na drie jaar een headhunter hem benaderde met de vraag om bij McGregor in dienst te treden. “Daar heb ik negen jaar gewerkt. In het begin vooral op IT-gebied, maar vrij snel kwamen er ook andere dingen bij. Zo zette ik een afdeling Business Support op voor wholesale en retail, maakten we een consolidatieslag voor de backoffice en was ik uiteindelijk ook betrokken bij overnames waarvan sommige lukten en andere niet. Ik heb het altijd erg leuk gevonden om heel breed bezig te zijn. Zodoende heb ik ontzettend veel geleerd in mijn tijd bij McGregor. Oprichter Jeroen Schothorst is iemand met veel passie die in alles tot het uiterste gaat.”

Giraffelook

Op 1 september 2011 startte Overvliet samen met twee compagnons het bedrijf FashionExperts. Een paar maanden later kwam het drietal samen op de hei om zich met behulp van een extern branding bureau te buigen over de vraag: wie zijn wij, waar staan we voor en waarom? “Als ik nu terugkijk naar de uitkomsten van die sessie, klopt alles nog als een bus. Zo staat erin dat wij niet tegenover fashionondernemers zitten, maar náást die ondernemer. Wij behoeden hen voor het maken van de verkeerde besluiten. Een mooie oplossing verkopen middels een aantrekkelijke demo is één ding. Maar is er ook nagedacht over de toepasbaarheid van die tool in relatie tot de processen van de organisatie? Om dat te doorgronden maken wij gebruik van de giraffelook: met de poten stevig op de grond in combinatie met een helikopterview.

Het beste elftal

Overvliet noemt het ook wel de OPA-methode: eerst de Organisatie goed leren kennen, daarna zorgen dat alle Processen op orde zijn en dan pas Automatiseren. Niet andersom. Vaak weten bedrijven zelf niet precies wat ze willen, weet hij uit ervaring. “Wij vragen door op niet zacht, maar wel zinnige wijze. Dan kom je erachter wat zo’n bedrijf écht nodig heeft. Kijk, je hebt een speelveld vol aanbieders met allerlei mooie producten. Maar het is net als met voetbal: als je de elf beste spelers bij elkaar zet, heb je niet per definitie het beste elftal. Dat krijg je pas als je de mensen kiest die samen het beste team vormen. Onze kracht is om goede tools die in Nederland voorhanden zijn met elkaar te verbinden. Het resultaat is een totaaloplossing op maat waarin allerlei standaard elementen zijn verweven die het beste passen bij dat bedrijf.”

Op het hoofdkantoor in Baarn organiseert FashionExperts met regelmaat inspirerende trainingen en kennissessies vanuit een specifiek expertisegebied. “Ons bedrijf telt nu twaalf vaste medewerkers, tegen het einde van het jaar zullen dat er achttien zijn. Daarnaast hebben we een 35-tal zelfstandig opererende experts die specifieke kennis inbrengen of ons helpen tijdens piekmomenten”, vertelt Overvliet. “Zodoende hebben we veel kennis in huis, die we graag delen.” Tijdens de kennissessies staan wisselende thema’s centraal, zoals pasvorm problematiek, duurzaam inkopen, supply chain of merchandise-planning. Naast het delen van kennis is het volgens Overvliet een mooie manier om nieuwe mensen uit de modewereld te ontmoeten.

