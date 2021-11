Hoe het streetwearmerk LFDY zijn omzet verhoogt door gerichte digitalisering

In acht jaar tijd is Live Fast Die Young (LFDY) uitgegroeid van een verkoper van losse oversized shirts op eBay tot een van de grootste en best verkopende streetwearmerken van Duitsland.

Het merk draait op volle toeren: online-drops zijn in een mum van tijd uitverkocht en bij nieuwe collecties staan er gegarandeerd lange rijen voor de eigen stores. Maar waar komt die hype precies vandaan en wat maakt LFDY zo succesvol?

Om die vraag te beantwoorden, bekijken we in dit artikel het succesrecept van het merk van wat dichterbij en laten we zien hoe LFDY ondanks die enorme groei zo stabiel is gebleven.

De sleutels tot succes: identiteit en mentaliteit

Of je als modemerk nu net komt kijken of al jarenlang een gevestigde partij bent, er is geen handboek om succesvol te worden en ook geen handboek om succesvol te blijven. Wat bij de één een enorm succes wordt, kan bij de ander grandioos mislukken. Merken moeten zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden en bij de tijd blijven, zonder daarbij hun eigen merk-DNA op het spel te zetten.

LFDY heeft al vroeg ingezien hoe belangrijk een duidelijke en toegankelijke merkidentiteit is. Het merk produceert niet alleen voor de straat, maar belichaamt die urban-cultuur ook, met al haar scherpe randjes. Precies die authenticiteit en transparantie is wat het goed doet bij de voornamelijk jonge klanten. Riccardo Ballarino, Executive Creative Director van LFDY, ziet dat het merk nog om een andere reden populair is: “We werken veel met 'making of'-video's om klanten een kijkje te gegeven achter de schermen en om ze mee te nemen op een emotionele reis.”

Die reis is een harmonieus geheel van creativiteit, risicobereidheid en controverse – en dat zie je terug in elke social-mediapost, op elke shirtprint en bij elke interne vergadering.

Groei vraagt om stevige interne structuren

Maar ook als een merk de eigen identiteit en de eigen waarden kan combineren met creatieve en hoogwaardige producten en met succes een groeiend klantenbestand opbouwt, is de reis nooit helemaal afgelopen. Hogere verkoopcijfers betekenen namelijk ook vaak meer pakketten, grotere magazijnen, ontelbaar veel leveranciers en ingewikkeldere teamstructuren. Allemaal factoren die het kaartenhuis ook snel weer kunnen laten instorten als symptomen worden genegeerd of te laat worden aangepakt.

LFDY zag al snel welke problemen een belemmering vormden voor zijn operationele processen. “We zijn de afgelopen twee jaar behoorlijk snel gegroeid. Er zijn veel nieuwe teamleden bij gekomen. Daardoor was het niet altijd even makkelijk om alle processen gestructureerd en overzichtelijk te houden, blikt Ballarino terug. Daarom is Lorenz Amend, oprichter en directeur van LFDY, ook meteen begonnen met het nemen van gerichte structurele maatregelen, om er zo voor te zorgen dat de interne structuren ook in de toekomst meegroeien met de sterke expansie.

Structuur vraagt om doelgerichte digitalisering

Om interne structuren binnen een groeiend modemerk niet te complex te laten worden, is een doelgerichte en doordachte digitaliseringsstrategie cruciaal. Meer producten, meer samples, meer klanten en meer medewerkers leiden altijd tot grotere en complexere hoeveelheden data. Hoe zorg je in zo'n geval dat je eigen teams perfect gecoördineerd blijven? Hoe zorg je dat alle belangrijke informatie over klanten, producten en processen altijd toegankelijk is voor alle medewerkers die die informatie nodig hebben?

LFDY is precies die zaken gaan aanpakken en heeft zijn digitale infrastructuur fors uitgebreid. Zo zijn er hypermoderne 'state-of-the-art'-oplossingen geïntegreerd, waardoor alle dataprocessen sterker geautomatiseerd zijn en er intuïtief gewerkt kan worden. Denk hierbij aan voorraadbeheer- en ERP-systemen, maar ook aan aanvullende Shopify-integraties op de point of sale (POS). “Ook onze picking- en packing-processen zijn nu bij de tijd. Daardoor kunnen we twee keer zoveel pakketten afhandelen”, aldus Karl Krumland, COO en CFO van LFDY.

Behalve al deze operationele vernieuwingen had vooral één ander digitaal aspect prioriteit: de centralisering van alle relevante operationele data.

Centrale en intuïtieve datastructuren met PLM Software

Daarom heeft LDFY bij het implementeren van nieuwe software ook gekeken naar productontwikkeling en heeft het zichzelf versterkt met een systeem voor product lifecycle management (PLM). Daardoor kwam er eindelijk een eindelijk aanondoorzichtig berichtenverkeer via mail en WhatsApp. Ook betekende dit het einde van het zenuwslopende werken met verouderde en lokale Excellijsten. LDFY beheert dit nu een stuk geconcentreerder en intuïtiever in een centrale systeem, Delogue PLM, dat altijd en overal toegankelijk is voor alle betrokken medewerkers, teams en leveranciers.

Riccardo Ballarino vertelt: “Delogue heeft voor meer structuur gezorgd en we gebruiken het heel intensief om onze productie-, design- en productmanagementteams beter met elkaar te verbinden – zodat ze efficiënter kunnen communiceren en efficiënter kunnen werken.”

LFDY geeft het tempo aan, maar wie kan het bijhouden?

LFDY heeft dus aan flink wat knoppen gedraaid om de sterke hype ook operationeel te kunnen opvangen. Maar elk modemerk is anders, heeft eigen behoeften en heeft ook verschillende operationele zwaartepunten. Net als voor groei is er dus ook voor digitalisering geen uniforme succesformule. Daarom is het heel belangrijk om heel goed na te gaan welke operationele problemen jou momenteel tegenhouden en welke digitale hulpmiddelen jou de grootste meerwaarde kunnen opleveren.

