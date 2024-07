Hoe inkopers SS25 bestellen: Armedangels

Het drukke inkoopproces breekt voor veel modebedrijven aan. Wat houdt de merken bezig en wat verwachten ze van de SS25-collectie? Bij het Keulse label Armedangels is de verkoop een week geleden van start gegaan. Wholesale Director Greta Meyza spreekt over haar inkoopverwachtingen en over welke productgroepen het goed doen.

De modebranche heeft het momenteel zwaar. Geldt dat ook voor duurzame merken zoals Armedangels?

“Over het algemeen zijn we erg positief en hebben we een goed seizoen achter de rug. We hebben geprofiteerd van het feit dat we sterk staan in productgroepen zoals jeans, T-shirts, sweatshirts en knitwear, en dat we niet zo veel typische zomeritems hebben. In principe is ons assortiment erg trans-seizoensgebonden en relatief tijdloos.”

Als we het nog even over het afgelopen seizoen hebben - wat is er goed verkocht?

“Denim is een van onze paradepaardjes. We hebben het Detox Denim-thema in februari en maart sterk gepromoot met campagnes en dit voor het eerst doorgetrokken naar de wholesale, waar we zagen dat er echt vraag naar was. Van de moderne, nieuwe pasvormen, zoals de Wide Leg, hadden we, net als van alle andere modellen, er meer kunnen verkopen. We zien dat de vraag naar moderne denim in coole wassingen en met goede pasvormen onverminderd groot is en ik denk dat dat het komende jaar alleen maar zal toenemen.”

Tijdloos en minimalistisch - de SS25-collectie van Armedangels. Credits: Armedangels

En hoe is het afgelopen seizoen financieel voor jullie verlopen ten opzichte van het jaar ervoor?

“Het is voor ons succesvoller verlopen, juist omdat we onze kernitems sterk hebben uitgebreid. We hebben ingezet op Never-Out-of-Stock-programma's en hebben daar ook grote omzetaandelen mee kunnen realiseren via re-orders, doordat we de bestsellers enerzijds in de opties hebben uitgebreid, maar anderzijds ook sneller en meer konden naleveren. Dat is ons goed bevallen.”

Hoe prijsgevoelig ervaart u de retail en de eindklant momenteel?

“Daar letten we op. Onze instapprijzen zijn niet heel laag, we beginnen in het T-shirtsegment bij ongeveer 35 euro. Er zijn ook weleens T-shirts voor 29 euro, maar dat is echt de bodemprijs. In het denimsegment zitten we op 99 euro. We proberen deze kernprijzen zoveel mogelijk te handhaven, en soms zelfs te verhogen.”

“De branche meldt ook dat klanten minder kopen, en dat als ze kopen, ze kiezen voor bijzondere items of met een bepaald bewustzijn, en dan zijn ze ook bereid om er meer voor te betalen. We hebben zeer succesvolle stijlen die meer dan 200 euro kosten. Dat zijn prijsklassen die we zeven tot acht jaar geleden misschien nog niet in ons assortiment hadden.”

Om wat voor items gaat het dan?

“Dat waren nu voorbeelden in het knitwear-segment, die trans-seizoensgebonden waren, zoals gebreide vesten. Die kun je in principe binnen dragen, maar ook buiten als alternatief voor een jas. Dat is een belangrijk thema - alles moet, gezien de klimaatverandering, trans-seizoensgebonden en universeel inzetbaar zijn.”

Ontspannen tailoring in de SS25. Credits: Armedangels

Welke thema's ziet u voor SS25?

“We blijven inzetten op Detox Denim, dit keer met name door de pasvormen te verbeteren en de stoffen, texturen en wassingen te herzien. We hebben gewerkt aan hoe we de items nog duurzamer kunnen produceren en het product nog aantrekkelijker kunnen maken. We blijven inzetten op een tijdloos design en gebruiken nauwelijks kleuren of trends die een korte levensduur hebben. We denken aan de lange termijn. Wat koop je om het jarenlang te dragen en ervan te houden?”

Wat is er nog meer behalve denim?

“We vullen ons casual assortiment aan met tailoring-items, die we als stijlbreuk toevoegen - een echt goed gesneden blazer, of bijvoorbeeld tailored jersey. Deze stijlen voelen comfortabel aan en zijn ook geschikt voor op kantoor. Daar zetten we sterk op in - sterke, afzonderlijke items die je extreem goed kunt combineren en veelzijdig kunt inzetten.”

Wat zijn uw verwachtingen voor de verkoop van de SS25-collectie?

“Ik ben positief. We mikken op groei. Zeker geen 50 procent, maar ook geen groei van minder dan 10 procent.”

Armedangels zet in de SS25 verder in op denim. Credits: Armedangels

Met de aanstelling van Markus Diekmann als adviseur kondigde Armedangels grote plannen aan, bijvoorbeeld dat het label het Duitse Patagonia wil worden. Ook in de retail wil Armedangels sterker vertegenwoordigd zijn. Op wat voor partners en winkels richt u zich met de SS25?

“In de DACH-markt [Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, red.] zijn we al erg goed vertegenwoordigd, daar groeien we met bestaande klanten en werken we inmiddels met dubbele plaatsingen. Zo plaatsen we de denimcollectie bijvoorbeeld apart in warenhuizen, naast de shops die we mogelijk al in het damessegment hebben. In het herensegment zien we nog nieuw klantenpotentieel, met name in het conceptstore- en boetieksegment, maar de grote spelers doen bijna allemaal al mee. In het buitenland hebben we agentschappen in België, Nederland en Frankrijk, en daar is het nieuwe klantenpotentieel natuurlijk nog enorm.”

Het merk Armedangels heeft zich de afgelopen 18 jaar ook ontwikkeld. Met wie concurreert u inmiddels om marktaandelen?

“We noemen liever geen andere merken. We ontwikkelen een eigen ontwerptaal met onze creatief directeur Christiane Bördner en laten ons ook leiden door de feedback van de eindconsument. We hebben immers een zeer groot direct-to-consumer-aandeel.”

En wie is vandaag de dag de klant van Armedangels?

“Het is vaak een urban type dat minder waarde hecht aan de laatste modetrends, maar eerder aan kwaliteit en duurzaamheid. We hebben ook klanten die helemaal niet zozeer op duurzaamheid letten, maar die gewoon voor het ontwerp en de kwaliteit gaan.”