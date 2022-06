Hoe JHP Fashion 18x sneller retouren verwerkt met Returnista

Met verschillende luxe merken in het assortiment is JHP Fashion al meer dan 15 jaar een begrip in het luxe segment. Online vind je het aanbod dat bestaat uit Dsquared2, Parajumpers, Airforce, Philipp Plein en andere merken uit het hoge segment.

Wij spraken met Stefano Parisi, COO van JHP Fashion, over de uitdagingen van het snelgroeiende bedrijf.

In de afgelopen jaren hebben wij hard aan de weg getimmerd om onze high-end fashion producten online aan te bieden. Wij waren een van de eerste multibrand stores die de stap maakte naar online. Hierbij komen natuurlijk andere, unieke uitdagingen kijken.

De online klantervaring, een mobile-first approach, het aanbieden van de juiste size guides; elk e-commerce bedrijf moet natuurlijk passende oplossingen vinden voor deze aspecten van de online klantreis. En dan is er nog het feit dat bij online winkelen een veel hoger aantal retourneringen komt kijken.

Inzicht in retour redenen krijgen en een retourproces opzetten: hoe doe je dat?

Een van de grootste uitdagingen waar wij bij JHP Fashion tegenaan liepen had te maken met het verkrijgen van de juiste inzichten. Want hoewel het voor elke webwinkel normaal is om met retouren te maken te krijgen, zorgt inzicht in de retourdata er juist voor dat je kunt optimaliseren.

Ook is het retourproces zelf natuurlijk essentieel. Want hoe handel je je retouren af? Van welke processen maak je gebruik? En welke software gebruik je voor het uitvoeren van deze processen? Dit waren enkele van de vragen waar wij een oplossing op maat voor moesten bedenken.

Custom retoursoftware of toch een off-the-shelf oplossing: waar kies je voor?

In eerste instantie werden alle retouren bij JHP Fashion handmatig verwerkt. Dit betekende dat klanten zelf formulieren moesten printen. Hierbij kwamen vaak ook onleesbare handschriften kijken. Kortom: een hele hoop onnodig handmatig werk.

De keuze was dan ook snel gemaakt: het retourproces moest volledig geautomatiseerd worden.

Aanvankelijk wilden wij een eigen retourmodule bouwen om de automatisering van het retourproces mee te regelen.

Maar het zelf bouwen van zo’n retourmodule zorgt voor ontzettend veel kosten en extra werk. In onze zoektocht stuitten wij op Returnista, en besloten toch te kiezen voor een off-the-shelf retour platform.

Je moet iedereen laten doen waar ie goed in is, Returnista is dat voor retouren. Stefano Parisi

Hoe JHP Fashion met Returnista het roer om ging en retouren nu razendsnel verwerkt worden

De implementatie van Returnista’s retour platform verliep spoedig. Al snel hadden we door dat we met de realtime data inzichten veel meer grip kregen op onze retourstroom. Het overzicht is er nu en we hebben beter in de gaten waar de pijnpunten liggen.

Tegelijkertijd zijn we van een handmatige afhandeling nu volledig overgestapt op het automatisch verwerken van retouren. Dit geldt voor het indienen van de retour door klant, het aanmaken van credit memo's en de daadwerkelijke terugbetalingen.

Waar voorheen het verwerken van terugbetalingen 2-3 minuten in beslag nam is dat op dit moment teruggebracht naar zo’n 10 seconden. In het dashboard van Returnista kunnen we orders in bulk of per stuk terugbetalen nadat we deze hebben gecontroleerd.

Dat refunds nu 18x sneller verwerkt worden geeft ons personeel veel tijd om zich bezig te houden met andere zaken! De volgende stap is dat we ook automatische ruilingen gaan activeren, dat is een volgende stap in het optimaliseren van ons retourproces en levert direct meer geld op.