Hoe koop je minder kleding in een ‘ultra fast fashion industrie’? Milieu Centraal biedt training aan voor vrouwen

We weten allemaal dat minder kleding kopen beter is voor het milieu. Toch kunnen we het niet weerstaan om dat ene on-trend item aan te schaffen of dat glitterjurkje te kopen voor een speciale gelegenheid. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat vrouwen de meeste kleding kopen, maar zich ook bewust zijn van de milieu-impact. Hoe kunnen vrouwen bewust minder kleding kopen? Milieu Centraal organiseert een (gratis) online training, zo maakt de organisatie bekend in een persbericht.

De online training draagt de naam ‘Mijn Stijl iD’ en zoomt in op manieren hoe vrouwen de marketing van modemerken kunnen weerstaan, zo staat in het persbericht. Bovendien zullen vrouwen op een ontdekkingsreis gaan naar hoe ze bewust kunnen kiezen voor kleding die past bij hun identiteit en hoe ze hun garderobe creatief opnieuw kunnen uitvinden. Er wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van miskopen en het kiezen voor duurzame materialen.

“Het is tijd dat het normaal wordt om juist minder te kopen”, schrijft Judith Roumen, gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. “Uit de psychologie weten we dat die onbewuste waargenomen norm één van de belangrijkste bepalers is van je koopgedrag. Ik hoop dat we met deze campagne en de workshops meer vrouwen uitdagen om echt bewust veel minder te kopen door een eigen stijl te creëren. En uiteindelijk mag het wat ons betreft de nieuwe norm zijn: volg je stijl, niet de mode.”

Mijn Stijl iD is ontwikkeld door Milieu Centraal in samenwerking met Psychologie Magazine, Hogeschool van Amsterdam, De Modepsycholoog, Smart Wardrobe en Pakhuis De Zwijger. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven.